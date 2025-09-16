RLC Global Forum 2026 Riyad'da Düzenlenecek

RLC Global Forum, 3-4 Şubat 2026 tarihlerinde Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenecek.

Sınır ötesi ticaretin değişen yapısı, tüketim alışkanlıklarının evrimi ve yapay zekanın küresel bir zorunluluk haline gelmesi gibi gelişmelerin arka planında RLC Global Forum, büyümenin belirleyici bir döneminde perakende ve tüketiciye yönelik sektörlerin geleceğini şekillendirmek üzere Riyad'a geri dönecek.

Yapılan açıklamaya göre; RLC Global Forum, 3-4 Şubat 2026 tarihlerinde "Büyüme Kavşağı" stratejik teması altında düzenlenecek olan 2026 buluşmasının ev sahibi şehri olarak Riyad'ı doğruladı. Duyuru, 42 ülkeden 2.000'den fazla üst düzey lideri bir araya getiren ve sınır ötesi ticaret, gıda perakendeciliği, lüks ürünler, teknoloji ve inovasyon alanlarında somut sonuçlar elde eden 2025 edisyonunun ardından yapıldı. 2026 programı, bölgesel ve küresel liderleri bir araya getirerek önemli konulara odaklanacak.

RLC Global Forum Başkanı Panos Linardos, "Yeniden şekillenen bir dünyada, büyüme arayışı hiç bu kadar stratejik olmamıştı. Riyad'ı bir kez daha seçerek, forumu yeni büyüme biçimlerini yönlendiren bir bölgenin merkezine yerleştiriyor ve bu gelişmekte olan merkezlerin, perakende ve ticaretin geleceğini şekillendirmek için yerleşik pazarlarla nasıl bağlantı kurduğunu araştırıyoruz" dedi. - İSTANBUL