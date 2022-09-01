Rize ekonomi haberi: TESK Genel Başkanı Palandöken'den Rize'de esnaf odasını ziyaret

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Rize Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğini (RESOB) ziyaret etti.

RESOB Başkanı Güven Aksoy'dan çalışmalar hakkında bilgi alan Palandöken, Türkiye'deki sorunların bütün kentlerde aşağı yukarı örtüştüğünü, bunun adının da haksız rekabet olduğunu söyledi.

Rize'nin dünyaya örnek bir şehir olduğunu belirten Palandöken, "Aynı zamanda çayı ile ekonomiye katkı koyan bir şehir. Marka bir şehir. Marka bir şehir olmanın da bir bedeli var tabi. Burası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın baba ocağı. Rize'nin böyle bir özelliği de var. Siyaset adamı yetiştirmede Rize marifetiyle ünlü bir şehrimiz. Rize kendi kendine yetebilen ve ekonomisi sağlam ama makyajıyla da güzel bir şehre bürünmüş ve aynı zamanda insanları imrendiren bir şehir." dedi.

Palandöken, "Can suyu verdiniz. İki yıllık pandemi dönemi sürecinde bizi ayakta tuttunuz." ifadelerini kullanarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Şimdi bir nefes kredisi verin. İşlerimizi geliştirip teknolojik donanıma bürünelim ve esnafı ayakta tutalım. Biz AŞ ve iş istemeden, kendi mekanımızda, kendimizi büyütmeye gayret ediyoruz. Biz de sizden rica ediyoruz, kuralları koyun. Küçüğü, büyüğe ezdirmeyin. Rize'den alın terini çöp konteynerine bırakıp giden, Rize'ye yatırım yapmayan ancak buradaki ticareti ile İstanbul ve İzmir'deki merkezlerine götüreni değil, Rize'nin mütevazi, hoşgörülü ve çalışkan insanını yerinde istihdam edin. Yoksa gidip onun tarlasında işçi olacak ya da marketinde tezgahtar olacak. Biz kendi işimizi yapmak istiyoruz."