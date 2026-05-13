Açıklanan yaş çay taban fiyatı Rizelileri sevindirdi

Çayın başkenti Rize'de kilogram başına açıklanan 35 TL'lik 2026 yaş çay taban fiyatı, üreticiler tarafından olumlu karşılandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) söz alan AK Parti Rize Milletvekili Harun Mertoğlu, 2025 yılında 25 TL olarak açıklanan yaş çay taban fiyatının bu yıl 35 TL olduğunu açıkladı. Açıklanan yaş çay taban fiyatı, çayın başkenti Rize'de olumlu karşılandı. Çay sezonunun başlamasına günler kala tüm hazırlıklarını tamamlayarak sezon açılışı için Çay İşletmeleri (ÇAYKUR) Genel Müdürlüğü'nden gelecek açılış duyurusunu bekleyen üreticiler, açıklanan fiyattan memnun olduklarını söylediler.

Yaş çay taban fiyatının vatandaşın beklentisinin üzerinde açıklandığını belirten Bayram Karaali isimli vatandaş, "Herkes 30-32 TL bekliyordu, 35 TL açıklandı. Bence normaldir. Beklentinin üzerinde açıklandı" ifadelerini kullandı.

Açıklanan fiyatı beklediğini ve iyi bir fiyat olduğunu dile getiren Köksal Gür ise, "Yeni zamlar gelmezse iyi bir fiyat açıklandı. Ama 35 TL açıklandıktan sonra paranın alım gücü düşerse kötü olur. Ben 35 TL bekliyordum. Hatta destekleme ile birlikte 40 da bekliyordum ama yine de zam gelmezse bu da iyidir" dedi.

Çay müstahsillerinin birçoğunun yevmiyecilere toplatmasına rağmen yine de para kaldığını ve açıklanan 35 TL'nin de yerinde bir miktar olduğunu ifade eden Mahmut Baş, "Maşallah çok güzel bir para. Allah bereket versin. Çaya baksınlar, kimse çayını toplamıyor, yevmiyeci tutuyor. Yevmiyeci ile toplatmasına rağmen yine de para kalıyor müstahsile. Bir yevmiye 3 bin lira, 4 bin lira, 5 bin lira. Allah korkusu olsun bu insanlarda. Çok süper bir para açıklandı" şeklinde konuştu.

35 TL'nin araştırmalar sonucunda belirlendiğini düşündüğünü dile getiren Yunus Yıldız da, "Devlet araştırmasını yapıyor. Demek ki ederi bu kadardı ki öyle oldu. Bence 35 TL iyi" dedi. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı