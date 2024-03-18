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İstavritin kilosu 25 liraya düşünce balıkçı tezgahının önünde kuyruk oluştu

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Rize'de bir balıkçı, istavritin kilogram fiyatını kampanya yaparak 25 TL'ye indirdi. Tezgahında uzun kuyruklar oluşan balıkçı esnafı ise satışlardan memnun olduğunu söyledi.

Rize'nin Pazar ilçesinde bir balıkçı kilogram fiyatı 75 TL'den başlayan istavritin fiyatını kampanya yaparak 25 TL'ye indirdi. Ramazan ayına özel olarak "Yesin millet" diyerek fiyatta indirime giden satıcının tezgahında uzun kuyruklar oluştu.

Rize'de İstavrit Fiyatı Düşünce Kuyruk Oluştu

"DENİZİN KURU FASULYESİ"

Balıkçı esnafının 'Denizin kuru fasulyesi' diye bağırarak sattığı istavritlerin fiyatı ucuz bulan vatandaşlar alabilmek için birbiriyle yarıştı. 600 kilogramı bulan 40 kasa balık kısa sürede tükendi.

Rize'de İstavrit Fiyatı Düşünce Kuyruk Oluştu

40 KASA BALIK 40 DAKİKADA TÜKENDİ

Ramazan ayına özel kampanya yaptıklarını ve tüketicilerinde rağbet gösterdiğini dile getiren balıkçı esnafı Turgay Şimşek "Ramazan dolayısıyla böyle bir kampanya yaptık ve 40 kasa balık 40 dakika içerisinde tükendi. Daha önce kilosu 75 liraydı, 25 TL'ye düşürdük ve hemen tükendi. Vatandaşımıza afiyet olsun" ifadelerini kullandı.

Rize'de İstavrit Fiyatı Düşünce Kuyruk Oluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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