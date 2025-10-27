Rize'de Hamside Kampanya, Fiyatlar Düştü

RİZE'de av yasağının sona ermesi ile tezgahlardaki balık çeşitliliği ve bolluğu sürüyor. Havaların soğumasıyla bolca avlanan hamsi de tezgahlardaki yerini koruyor. Kente bol miktarda avlanan hamsinin kilosu 35 liraya düşerken, tezgahlar önünde yoğunluk oluşturanlar, kampanya kapsamında 3 kilo hamsiyi ise 100 liraya aldı.

Denizlerde 15 Nisan'da başlayan dip trol ve gırgır ağlarıyla avcılık için genel av yasağı, 1 Eylül'de sona erdi. Karadeniz'de yeni sezon için hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar, 'Vira Bismillah' diyerek denize açıldı. Yüksek kesimlerde kar yağışının etkili olduğu bölgede denizlere ulaşan kar suyu, balık tezgahlarındaki çeşitliliği ve bolluğu artırdı. Havaların soğumasıyla balıkçıların ağlarına bolca takılan hamsi 35 liradan tezgahlarda satışa sunulurken, istavrit 100, mezgit 200, sargan ile çinekop ise 400 liradan tezgahlarda yerini alıyor. Hamside fiyatının düştüğü görenler, sabah saatlerinde tezgah önünde yoğunluk oluşturdu. Vatandaşlar, kampanya kapsamında 3 kilo hamsiyi 100 liradan satın aldı.

'KAMPANYA YAPTIK'

Balıkçı Sönmez Birinci, "Hamside kampanya yaptık. Kilosu 35, 3 kilosu 100 lira' dedik. Halkımız bugün neredeyse bedava hamsiye doyuyor. Dün kilosu 150 liraydı. Bugün 3 kilo 100 liraya hamsi veriyoruz. Bütün Rize yesin. Hamsi bugün şahane" dedi.

Hamsi almak için tezgaha gelen Ali Rıza Yılmaz, "Piyasa güzel. Hamsi bedava, fiyatı çok uygun, hamsi almaya geldik. Karadenizli hamsiyi sevmez mi? Seviyoruz. Fiyatlar güzel" diye konuştu.

Ahmet Ali Birinci de "Fiyat mükemmel. Garibanın karnı doysun. 3 kilosunu 100 liraya aldım. Toplam 15 kilo aldım, köye komşularıma götüreceğim. Komşularım yesin" dedi.