Rize'de hamsinin kilogramı 100 liradan satılıyor
Rize'de balıkçı tezgahlarında hamsinin kilogramı 100 liradan satılıyor. Hamsi avında azalma olsa da bu sezon hamsi bol ve fiyatlar rekabetçi. Balıkçılar, vatandaşların hamsiyi tercih ettiğini belirtiyor.

Rize'de balıkçı tezgahlarında hamsinin kilogramı 100 liradan satışa sunuluyor.

Kent merkezindeki balıkçı tezgahlarında hamsi, istavrit, uskumru, kefal, barbun ve tirsi gibi balık çeşitleri yer alıyor.

Hamsi kilogramı 100, barbun kilogramı 300, istavrit, uskumru ve kefal kilogramı 150, tirsi ise kilogramı 100 liradan tezgahlarda satılıyor.

Balıkçı Soner Birinci, AA muhabirine, halihazırda hamsinin hava şartlarından dolayı fazla avlanamadığını belirtti.

Hamsi avının ilerleyen günlerde artabileceğini dile getiren Birinci, "Soğuk havanın etkisiyle biraz ara verdi ama yine hamsi 100 lira. Vatandaş memnun ve en çok aldığı balık hamsi. Çünkü 1 kilogram hamsiden 3 kişi doyabiliyor. Geçen sene palamuttan yana yüzümüz güldü, bu sene de hamsiden." diye konuştu.

Sezonun bereketli geçtiğini ifade eden balıkçı İbrahim Kalça da "Hamsi bu sene bol avlandı. Hamsiler iri, taze ve fiyatları uygun. Vatandaşımız da memnun. 50 liraya da 100 liraya da sattık." dedi.

Kaynak: AA / Ayfer Koçal - Ekonomi
