Rize'de geçtiğimiz yıl Temmuz ayında yaşanan afetin yaralarının yüzde 65'i sarıldı

RİZE (İHA) - Rize İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ümit Hüseyin Sarı, 2021 yılının Temmuz ayında Rize'de meydana gelen sel ve heyelanlarda altyapı hasarlarıyla ilgili gerçekleştirilen ihale bedelinin 113 milyon TL'ye ulaştığını söyledi.

Rize İl Özel İdaresi binasında gazeteciler ile bir araya gelen Rize İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ümit Hüseyin Sarı, 2021 yılında Rize'de şiddetli yağıştan meydana gelen heyelanlar hakkında bilgi vererek hasarların yüzde 65'inin giderildiğinin altını çizdi.

14 Temmuz 2021 ve 22 Temmuz 2021 tarihlerinde Rize'de meydana gelen sel ve heyelanlarda toplamda 2 bin 499 tane afet noktası oluştuğunu kaydeden Sarı "Gerçekten Rize'nin büyük kısmını etkileyen bir afetti. Çayeli, Güneysu ve Merkez ilçelerimiz en çok etkilenen yerlerdi. O an anlayamıyorsunuz fakat olay yerine gidip hasar tespiti yaptığınız zaman ve o rakamları gördüğünüz zaman olayın ne kadar büyük ne kadar ciddi olduğunu anlıyorsunuz. İlimiz genelinde afetten etkilenen köy sayısı 14-22 Temmuz tarihleri arasında 178 taneydi. Köylerin hepsinin ulaşıma açılması ise toplamda 48 saat sürmüştür. Çalışmalara katılan personel sayısı 227, iş makinesi ve araç sayısı 213'tür. Şurası çok önemli; Rize coğrafya olarak çok zor bir bölge. Tam 2 bin 499 tane afet noktamız vardı. Cumhurbaşkanımız ve bakanlarımızın talimatlarıyla kurumdaki teknik personellere de bir havuz kurularak alanda çok hızlı bir şekilde hasar tespit çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Hasar tespit çalışmalarında çalışan personellerimizin sayısı da 8 grup olmak üzere 30 kişiydi. Buranın altını çizerek söylüyorum altyapı hasarlarıyla ilgili gerçekleştirilen ihale bedeli 113 milyon TL oldu. Allah devletimize milletimize zeval vermesin. Hasar tespitinin büyük bir kısmı kaynak olarak hızlı bir şekilde devletimiz tarafından kurumumuza aktarılmıştır" ifadelerini kullandı. - RİZE