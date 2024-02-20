Rize Ardeşen'de Güneş Enerji Santrali Kuruldu

Rize'nin Ardeşen ilçesinde kurulan güneş enerji santrali (GES) sayesinde ayda 1,5 milyon liralık tasarruf sağlanacağı bildirildi.

Ardeşen Belediye Başkanı Avni Kahya, gazetecilere, GES'te daha önce deneme üretimi yapıldığını belirterek, "Üretimde sıkıntı yok, güzel verim alıyoruz. Ardeşen Belediyesine ve Ardeşen halkına hayırlı olsun." dedi.

Amaçlarının sadece enerji üretmek olmadığını, enerji üretirken aynı zamanda doğaya da saygılı olduklarını vurgulayan Kahya, "Doğayı kirletilmeden yaklaşık 2,8 megavat enerji elde edeceğiz. Ayda 1,5 milyon liralık tasarruf sağlanacak. İlave proje çalışmalarımız da sürüyor. İlave proje sayesinde belediyenin ayda yaklaşık 300 bin lira ekstra geliri daha olacak." diye konuştu.