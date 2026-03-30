Hatay'daki Cilvegözü Sınır Kapısı'nda tır parkı inşası tamamlandı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'nda inşa edilen 1000 araç kapasiteli tır parkı tamamlanarak hizmete girdi. Projenin, bölgenin ticaretine önemli katkı sağlaması bekleniyor.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'nda 1000 araç kapasiteli tır parkının inşası tamamlandı.

Valiliğin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre, 3 bin 900 metrekaresi kapalı 187 bin metrekarelik projede 32 yükleme ve boşaltma peronu yer alıyor.

Kentin sınır ticaretinde kritik rol üstlenecek projenin, 1000 araçlık park kapasitesi bulunuyor.

Proje kapsamındaki lojistik köyün inşası ise devam ediyor.

Vali Masatlı tır parkını inceledi

Vali Mustafa Masatlı, inşası tamamlanan tır parkında incelemede bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Masatlı, projenin kapsamlı bir lojistik merkez olarak tasarlandığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Projeyle taşımacılık süreçlerinde hız ve verimlilik artacak, bekleme süreleri azalacak ve dış ticaret akışında önemli bir kolaylık sağlanacak. Bu yatırım, bölgenin lojistik kapasitesini güçlendirirken Türkiye'nin uluslararası ticaretteki rekabet gücüne de doğrudan katkı sunacak."

Kaynak: AA / Lale Köklü Karagöz
