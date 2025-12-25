Resmi Gazete'de yayımlandı! Bu karar şirketlere rahat nefes aldıracak

Şirketlerin Bankacılık Kanunu kapsamında kullandığı kredilerde uygulanan finansal yeniden yapılandırma mekanizmasının süresi iki yıl daha uzatıldı. Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

28 ARALIK'TAN İTİBAREN BAŞLAYACAK

Karara göre, Bankacılık Kanunu'nun geçici 32. maddesi çerçevesinde yürütülen finansal yeniden yapılandırma uygulaması 28 Aralık itibarıyla iki yıl süreyle devam edecek. Düzenleme ile borçluların geri ödeme yükümlülüklerini yerine getirebilmeleri ve istihdama katkılarını sürdürebilmeleri hedefleniyor.

KREDİLER YENİDEN YAPILANDIRILABİLECEK

Bu kapsamda şirketlerin kullandığı krediler, dahil oldukları risk grubundaki diğer borçlularla birlikte ya da kısmen yeniden yapılandırılabiliyor. Finansal yeniden yapılandırmaya ilişkin usul ve esaslar ise Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) çıkardığı yönetmelikler doğrultusunda hazırlanan çerçeve anlaşmalarla belirleniyor.

SÜRE UZATILDI

Uygulamanın ilk yayımlandığı tarihten itibaren iki yıl süreyle geçerli olması planlanmıştı. Yeni kararla birlikte, finansal sıkıntı yaşayan şirketler için kritik önem taşıyan mekanizma iki yıl daha yürürlükte kalacak.