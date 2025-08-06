Resilient Lady Kruvaziyeri Bodrum'a İndi

Muğla'nın Bodrum ilçesine gelen Resilient Lady adlı yolcu gemisi, 2 bin 577 yolcu getirdi.

Dünyaca ünlü iş adamı Richard Branson tarafından kurulan kruvaziyer şirketi Virgin Voyages'ın Resilient Lady isimli kruvaziyer gemisi, yeniden Bodrum'a geldi. Rodos Limanı'ndan ilçeye gelen Bahamalar bayraklı kruvaziyer, Gemi Yanaşma İskelesi'ne yanaştırıldı. Akşam saatlerinde Mikonos Limanı'na hareket edecek gemide ağırlıklı olarak Amerikalı olmak üzere toplam 2 bin 577 yolcu, 1147 personel bulunuyor. Eğlence ile lüksü barındıran ve parti temalı bir sunumun yer aldığı 277 metre boyundaki, 38 metre genişliğindeki gemi, 2022 yılında İtalya'da üretildi. 110 bin grostonluk gemi, saatte 37 kilometre hıza ulaşabiliyor. - MUĞLA