Renault Group'un 2023 İlk 9 Aylık Gelirleri Artış Gösterdi

Güncelleme:
Renault Group, 2023 yılının ilk 9 ayında 39,1 milyar avro gelir elde ederken, faaliyet marjını yaklaşık %6,5 düzeyinde korudu. Üçüncü çeyrekte otomotiv segmenti gelirleri %5,1 artışla 9,8 milyar avroya ulaştı. Elektrikli ve hibrit araçlar toplam satışların %44'ünü oluşturdu.

Renault Group, yılın 9 ayında gelirini 39,1 milyar avro seviyesine çıkarırken, faaliyet marjını yaklaşık yüzde 6,5 düzeyinde korudu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yılın üçüncü çeyreğinde önceki yılın aynı dönemine göre grup geliri yüzde 6,8 artışla 11,4 milyar avroya ulaştı.

Söz konusu dönemde otomotiv segmenti gelirleri 2024'ün üçüncü çeyreğine göre yüzde 5,1 artarak 9,8 milyar avro olarak gerçekleşti. Grubun 9 aylık geliri ise 39,1 milyar avro oldu.

Otomotiv gelirlerini yılın 9 ayında 34,3 milyar avroya çıkaran şirket, faaliyet marjını ise yaklaşık yüzde 6,5 düzeyinde korudu.

Elektrikli ve hibrit araçların toplam satışlardaki payı yüzde 44'e ulaştı. Renault 5 E-Tech, Avrupa B segmentinde liderliğini sürdürürken, Clio modeli Avrupa genelinde tüm kanallarda en çok satan ikinci otomobil oldu.

Üçüncü çeyrekte 529 bini aşkın araç satıldı

Renault Group, üçüncü çeyrekte toplam 529 bin 486 araç satışı gerçekleştirdi. Satışlar bu dönemde yüzde 9,8 artarken, uluslararası pazarlarda yüzde 14,9, Avrupa'da ise yüzde 7,5 büyüme görüldü.

Grubun, yılın 9 ayında toplam satış hacmi yüzde 3,8 artışla 1 milyon 698 bin 964'e ulaştı. Ayrıca şirket, Avrupa genelinde üçüncü sıradaki konumunu korudu.

Gruba bağlı üç otomotiv markası da bu dönemde büyüme gösterdi. Renault markası, Avrupa pazarında üçüncü sırada yer alırken, elektrikli araç satışları grup içindeki toplam satışların yüzde 20'sini aştı. Renault 5 E-Tech B segmentinde birinci sırada yer alırken, hibrit segmentte ikinci, hafif ticari araçlarda ikinci ve Fransa genelinde birinci oldu.

Dacia, perakende binek otomobil satışlarında ikinci sırada yer aldı ve Avrupa genelinde binek araç satışlarında 9. sıraya yükseldi. Sandero, Avrupa genelinde tüm satış kanallarında en çok tercih edilen otomobil ünvanını sürdürdü. Alpine markası ise geçen yılın aynı dönemine göre bu çeyrekte satışlarını iki katın üzerinde artırdı.

Grup, bu yıla ilişkin finansal beklentilerini 15 Temmuz'da güncellerken, işletme marjını yaklaşık yüzde 6,5, serbest nakit akışını ise 1-1,5 milyar avro arasında öngörüyor.

"Grup dönüşümünü hızlandırmak için bir sonraki orta vadeli planımızı şekillendiriyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Renault Group Mali İşler Direktörü Duncan Minto, zorlu bir ortamda, elektrikli, içten yanmalı ve hibrit araçları kapsayan etkileyici ve rekabetçi ürünlerinden faydalanmaya devam ederek, bu çeyrekte yüzde 6,8 artış sağladıklarını belirtti.

Hem mevcut operasyonlarının hem de grubun uzun vadeli hedefleri için stratejik bir varlık olmaya devam eden finansal iştirakleri Mobilize Financial Services'in güçlü performansından da faydalandıklarını vurgulayan Minto, şunları kaydetti:

"Kontrol edebildiklerimizde en iyi olma hedefiyle, değer hacimden önce stratejimize tamamen bağlı kalıyor ve maliyet azaltma yol haritamızın uygulanmasına güçlü şekilde odaklanıyoruz. Grup faaliyet marjını yaklaşık yüzde 6,5 ve serbest nakit akışını 1 milyar avro ile 1,5 milyar avro arasında hedefleyerek tüm yıl yönlendirmemizi teyit ediyoruz. Buna paralel olarak, Grubun dönüşümünü hızlandırmak ve gelecekteki fırsatların önünü açmak üzere tasarlanan bir sonraki orta vadeli planımızı aktif biçimde şekillendiriyoruz."

Kaynak: AA / Kerem Alp Eren Kaya - Ekonomi
