Rekorların ardından altın fiyatlarında son durum

Kıymetli maden altın, jeopolitik ve ekonomik gelişmelerin gölgesinde fiyatlanıyor. Hem küresel çapta hem de iç piyasada yaşanan gelişmeler, altın fiyatlarını geçen hafta yeni zirvelere taşıdı. Ons altın, geçen hafta 3 bin 57 dolar ile rekor kırdı. Aynı şekilde döviz kurlarındaki hızlı yükselişe paralel olarak tarihi gram altın da tarihi rekor kırmıştı.

ALTIN FİYATLARINI ETKİLEYEBİLECEK GELİŞMELER

Güvenli liman yatırımcılarının gözü Rusya-Ukrayna barış görüşmelerine çevrildi. ABD ve Rus yetkililerin bu hafta görüşmeler yapması bekleniyor. Barış anlaşmasına yönelik umutların altın fiyatlarında gevşemeye yol açabileceği belirtiliyor. Küresel ticaretteki belirsizlikler sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni karşılıklı gümrük vergilerinin 2 Nisan'da yürürlüğe girmesini planlıyor. Trump yönetimi, ek tarifelerde bir miktar esneklik olabileceğinin sinyalini verdi. Amerikan Merkez Bankası'ndan faiz indirimi beklentileri de piyasalardaki fiyatlamaları etkiliyor. Fed, geçen hafta politika faizini sabit tutarken, bu yıl iki faiz indirimi beklentileri güçlenmişti.

İŞTE GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN FİYATLARI

Gram altın güne 3679 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3679 lira, en yüksek de 3699 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 3686 liradan alıcı buluyor.

KAPALIÇARŞI'DA GRAM ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı'da gram altın 3694 liradan alınırken 3762 liradan satılıyor.

ONS ALTIN FİYATLARI

Ons altın güne 3023 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 3013 dolar, en yüksek de 3026 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 3015 dolardan işlem görüyor.

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