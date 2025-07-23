Rekordan rekora koşan gram altın için çılgın tahmin

Rekordan rekora koşan gram altın için çılgın tahmin
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Rekordan rekora koşan gram altın için çılgın tahmin
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Altın piyasalarında gözler TCMB faiz kararına çevrilirken, uzmanlardan gram altın için çılgın tahmin geldi: Kur etkisi ve ons altındaki yükselişle birlikte gram altın 4500 TL'yi aşabilir. Faiz indirimi ve Fed kaynaklı gelişmeler bu yükselişi daha da hızlandırabilir.

Altın piyasalarında yeni haftayla birlikte sert dalgalanmalar yaşanıyor. Pazartesi günü ons altın fiyatı 3400 dolar barajını aşarken, gram altın yurt içinde 4450 TL seviyesinin de üzerine çıktı. Uzmanlar, özellikle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bu hafta açıklayacağı faiz kararı öncesinde altın fiyatlarındaki hareketliliğin daha da artabileceğine dikkat çekiyor.

YURT İÇİNDE GÖZLER TCMB FAİZ KARARINDA

Perşembe günü açıklanacak TCMB faiz kararı, hem döviz hem de altın yatırımcısının radarında. Olası bir faiz indiriminin dolara yönelimi artırabileceği belirtilirken, bu durumun gram altın fiyatlarını kur etkisiyle daha da yukarı çekebileceği ifade ediliyor. Analistler, "4500 TL hedefi test edilebilir" uyarısında bulunuyor.

ABD'DE FED KRİZİ: SORUŞTURMA VE BASKI ALTINDA

Küresel piyasalar ise ABD Merkez Bankası ( Fed ) etrafındaki gelişmeleri yakından izliyor. Eski Başkan Donald Trump'ın, mevcut Fed Başkanı Jerome Powell'a yönelik eleştirileri, Kongre üyelerinin Powell hakkında soruşturma talebi ve ABD Hazine Bakanı'nın Fed'in incelenmesini istemesi, dolara olan güveni zayıflatabilir. Bu baskıların artması durumunda, dolar endeksinde değer kaybı yaşanabileceği, bunun da ons altın ve dolayısıyla gram altında yükselişi destekleyeceği öngörülüyor.

ALTIN İÇİN ÇILGIN TAHMİN

Piyasa uzmanlarına göre: TCMB'nin olası faiz indirimi, dövize yönelimi artırırsa, bu durum gram altında yeniden yükselişleri tetikleyebilir. Özellikle ons altının 3400 doların üzerine çıkması ve dolarda olası bir sıçrama, gram altını 4500 TL seviyesinin de üzerine taşıyabilir."

YÜKSELİŞ SÜRECEK Mİ?

Teknik göstergelerin de yukarı yönlü sinyal verdiğini belirten uzmanlar, ons altında yaşanacak olası düşüşlerin kısa süreli olacağını, yatırımcıların tekrar alıma geçmesiyle yükseliş trendinin sürebileceğini ifade ediyor. Ancak piyasada kısa vadeli dalgalanmalar da göz ardı edilmemeli.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (9)

Haber Yorumlarıerkan yüksel:

25 YIL YÖNET VE SONUC KOSKOCAMN BIR FAKİRLİK GUN YUZU GORMEYIN İNŞALLAH

Yorum Beğen125
Yorum Beğenme27
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Haber YorumlarıHalil Yarbaşı:

erkan 25 sene önce Türkiye'nin durumundan bi habersin o zamanlar bisilet alamayan adamlar şimdi lüx arabalara biniyor baraka gibi evlerde oturanlar lüx dairelerde oturuyor sabah kahvaltınsında peyniri göremeyenler şimdi çeşit çeşit kahvaltı yapıyor o son sözün seni bulur çünkü haksız yere bu bedduayı ediyorsun bu beddua sana döndüğünde sebeb arama benim yorumumu hatırla

yanıt7
yanıt12
Haber YorumlarıAbdullah:

Aldığı iki çeyrek altına bakıp altın artttıkça sevinen, cebindeki yüz dolara bakıp dolar arttıkça sevinen ahmakların olduğu bir ülkede insanlara hak, hukuk, adalet ve demokrasiden bahsetmek boşuna çene yormaktır.

Yorum Beğen71
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Haber YorumlarıAlkol yasaklanmalidir:

Trump in saç teli kopsa dolar altin yükseliyor işte böyle adaletsiz ve saçma bir ekonomi düzen kurmuş dış güçler

Yorum Beğen49
Yorum Beğenme7
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Haber YorumlarıHakan Celik:

ay hadi inş.

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme37
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Haber YorumlarıAbdullah:

Deve, dikeni seviyorsa dikenin ne suçu var! Düzüien kendini değiştirmiyorsa hangi düzeni getirirsen getir sonuç hep aynı olacaktır.

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