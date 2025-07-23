Rekordan rekora koşan gram altın için çılgın tahmin

Altın piyasalarında yeni haftayla birlikte sert dalgalanmalar yaşanıyor. Pazartesi günü ons altın fiyatı 3400 dolar barajını aşarken, gram altın yurt içinde 4450 TL seviyesinin de üzerine çıktı. Uzmanlar, özellikle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bu hafta açıklayacağı faiz kararı öncesinde altın fiyatlarındaki hareketliliğin daha da artabileceğine dikkat çekiyor.

YURT İÇİNDE GÖZLER TCMB FAİZ KARARINDA

Perşembe günü açıklanacak TCMB faiz kararı, hem döviz hem de altın yatırımcısının radarında. Olası bir faiz indiriminin dolara yönelimi artırabileceği belirtilirken, bu durumun gram altın fiyatlarını kur etkisiyle daha da yukarı çekebileceği ifade ediliyor. Analistler, "4500 TL hedefi test edilebilir" uyarısında bulunuyor.

ABD'DE FED KRİZİ: SORUŞTURMA VE BASKI ALTINDA

Küresel piyasalar ise ABD Merkez Bankası ( Fed ) etrafındaki gelişmeleri yakından izliyor. Eski Başkan Donald Trump'ın, mevcut Fed Başkanı Jerome Powell'a yönelik eleştirileri, Kongre üyelerinin Powell hakkında soruşturma talebi ve ABD Hazine Bakanı'nın Fed'in incelenmesini istemesi, dolara olan güveni zayıflatabilir. Bu baskıların artması durumunda, dolar endeksinde değer kaybı yaşanabileceği, bunun da ons altın ve dolayısıyla gram altında yükselişi destekleyeceği öngörülüyor.

ALTIN İÇİN ÇILGIN TAHMİN

Piyasa uzmanlarına göre: TCMB'nin olası faiz indirimi, dövize yönelimi artırırsa, bu durum gram altında yeniden yükselişleri tetikleyebilir. Özellikle ons altının 3400 doların üzerine çıkması ve dolarda olası bir sıçrama, gram altını 4500 TL seviyesinin de üzerine taşıyabilir."

YÜKSELİŞ SÜRECEK Mİ?

Teknik göstergelerin de yukarı yönlü sinyal verdiğini belirten uzmanlar, ons altında yaşanacak olası düşüşlerin kısa süreli olacağını, yatırımcıların tekrar alıma geçmesiyle yükseliş trendinin sürebileceğini ifade ediyor. Ancak piyasada kısa vadeli dalgalanmalar da göz ardı edilmemeli.