Rekor üstüne rekor kıran altın için çılgın tahmin

Küresel piyasalarda altın yeniden yükselişe geçti. Fed Başkanı Jerome Powell'ın faiz indirimine dair mesajları, Washington'un Hindistan'a uyguladığı yüksek gümrük vergileri ve jeopolitik riskler, yatırımcıların güvenli liman arayışını artırdı.

ONS ALTIN 3.430 DOLARI TEST ETTİ

Nisan ayından bu yana dalgalandığı bandın üst sınırına yaklaşan ons altın, 3.430 dolar seviyesini gördü. Beyaz Saray'ın merkez bankası üzerindeki baskılarının yanı sıra, küresel ticaret gerilimleri de fiyatların yukarı yönlü hareketinde etkili oldu.

REZERVLERDE 29 YIL SONRA BİR İLK

1996'dan bu yana ilk kez merkez bankalarının rezervlerinde altının payı (%25), ABD tahvillerini (%20) geride bıraktı. Bu gelişme, altının küresel finans sisteminde "güvenli liman" konumunu pekiştirdi.

ANALİSTLERDEN TEMKİNLİ UYARI

Tahvil getirilerindeki düşüş ve stagflasyon beklentileri altına destek verirken, analistler 3.430 dolar üzerinde güçlü bir kırılma gerçekleşmeden aceleci alımlardan kaçınılması gerektiğini belirtiyor.

DEV BANKALARDAN YENİ TAHMİNLER

Goldman Sachs , baz senaryosunda 2025 sonunda 3.700 dolar, 2026 ortasında ise 4.000 dolar öngörüyor. Resesyon halinde fiyatların 3.880 dolar, daha uç senaryolarda ise 4.500 dolara ulaşabileceği belirtiliyor.

Bank of America, 2026'nın ilk yarısında altının 4.000 dolar seviyesine çıkacağını tahmin ediyor. Banka, Fed üzerindeki siyasi baskıların ve belirsizliklerin fiyatları destekleyeceğini vurguladı.

Uzmanlar, merkez bankalarının alımları ve jeopolitik risklerin sürmesi halinde altının önümüzdeki dönemde yeni rekor seviyelere doğru ilerleyebileceğini belirtiyor.