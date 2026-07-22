Yanıltıcı reklamlar ve haksız ticari uygulamalara 185 milyon lira ceza

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu yılın ilk 7 ayında yanıltıcı reklamlar ve haksız ticari uygulamalara ilişkin 21 bini aşkın dosyayı karara bağlarken, yaklaşık 185 milyon liranın üzerinde idari para cezası uygulandı.

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, tüketicilerin ekonomik menfaatlerini korumak, aldatıcı ve yanıltıcı reklamlar ile haksız ticari uygulamaların önüne geçmek için denetim faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Reklam Kurulu'nun 371'inci toplantısında vatandaşları mağdur edici ticari fiiller, yanıltıcı reklamlar ve haksız rekabete yol açan uygulamalara ilişkin 149 dosya görüşülerek karara bağlandı. İncelenen dosyalardan 118'i mevzuata aykırı bulunurken, 74'ü hakkında durdurma cezası, 44'ü hakkında ise durdurma cezası ile birlikte idari para cezası uygulanmasına karar verildi. Ayrıca aykırılığı tespit edilen 3 dosya hakkında erişimin engellenmesi tedbiri uygulandı. Bu yılın ilk 7 ayında yanıltıcı reklamlar ve haksız ticari uygulamalara ilişkin 21 bini aşkın dosya karara bağlanırken, yaklaşık 185 milyon liranın üzerinde idari para cezası uygulandı.

Bilimsel dayanağı bulunmayan saç çıkarma iddiaları içeren reklamlara üst sınırdan idari para cezası

Çeşitli mecralarda tanıtımı yapılan bir saç spreyi ürününe ilişkin reklamlarda "her 10 günde 2 bin yeni saç kökü", "saç üretimini aktive eder", "saç kökleri uyku halinden çıkıyor" gibi ifadeler kullanılarak ürünün saç çıkardığı intibası oluşturulduğu tespit edildi. Söz konusu tanıtımlarda bilimsel olarak ispatlanmamış iddialara ve ürünün kullanımı sonrasında saç çıkardığına ilişkin görsellere yer verilmesi, ayrıca bu tanıtımların uyarılara rağmen sürdürülmesi nedeniyle ilgili firma hakkında üst sınırdan idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Vize aracılık firmalarının gerçek dışı garanti vaatleri içeren reklamları durduruldu

Reklam Kurulu'nun 11 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirilen 370'inci toplantısında tüketicilere "vize randevu garantisi", "vize garantisi", "hızlı başvuru", "kesintisiz destek", "garanti çözüm", "yüzde 100 onay garantisi" gibi taahhütler içeren reklamları nedeniyle incelemeye alınan 6 firmaya ilişkin dosyalar değerlendirildi ve söz konusu reklamlara 3 aya kadar tedbiren durdurma kararı verildi. Yürütülen inceleme sürecinin tamamlanmasının ardından yapılan değerlendirme sonucunda 5 firmanın yanıltıcı nitelikteki reklam ve tanıtımlarının durdurulmasına karar verildi.

Dini duyguları istismar eden reklamlara durdurma kararı

Sosyal medya mecralarında "Kabe ve Ravza kokusu" ifadeleri kullanılarak yapılan tanıtımlar hakkında Reklam Kurulu'nca resen inceleme başlatıldı. Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Yapılan değerlendirmede söz konusu reklamlarla vatandaşlarımızın dini duygularının istismar edilerek satış ve pazarlama faaliyetinde bulunulduğu değerlendirilmiş, inceleme süreci tamamlanıncaya kadar söz konusu reklamlar hakkında 3 aya kadar tedbiren durdurma kararı verilmiştir. Dosyaya ilişkin nihai karar, inceleme sürecinin tamamlanmasının ardından Reklam Kurulu tarafından verilecektir. Ticaret Bakanlığı olarak tüketicilerimizin aldatılmasına neden olan her türlü ticari reklam ve haksız ticari uygulamaya karşı denetim ve inceleme faaliyetlerimizi tüm mecralarda kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı