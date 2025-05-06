Rekabet Kurumu, ünlü alışveriş sitesi N11'in satışına onay verdi

Türkiye e-ticaret sektöründe dengeleri değiştirecek bir gelişme daha yaşandı. Rekabet Kurumu, N11 Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri AŞ'nin tamamının Abu Dabi merkezli DMSF Holding Limited tarafından devralınmasına onay verdi. Geçtiğimiz aylarda Kazakistan merkezli Kaspi.kz'nin Hepsiburada'yı devralmasının ardından alınan bu kararla birlikte, Türkiye'nin önde gelen tüm büyük e-ticaret platformları yabancı yatırımcıların kontrolüne geçmiş oldu.

REKABET KURUMU'NDAN SATIŞA ONAY

Rekabet Kurumu'nun resmi internet sitesinde yayımlanan kararda, devralma işleminin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun kapsamında incelendiği, rekabeti ciddi anlamda sınırlamayacağı kanaatine varıldığı ve bu nedenle işleme izin verildiği belirtildi. Kurum, işlemle ilgili herhangi bir engel oluşturacak bulguya rastlamadığını vurguladı.

N11'İN HİKÂYESİ: YERLİ ORTAKLIKTAN YABANCI YATIRIMA

2013 yılında Doğuş Grubu ve Güney Kore merkezli SK Group iş birliğiyle kurulan N11, Türkiye e-ticaret piyasasında önemli bir oyuncu haline geldi. 2023 yılında Getir tarafından satın alınan şirket, 2024'te ise Getir'in kurucularından Serkan Borançılı'nın sahibi olduğu Borançılı Teknoloji bünyesine geçmişti. Şirketin bu kez DMSF Holding'e satılması, hem yerli sahiplik zincirinin son halkasını oluşturdu hem de N11'in geleceği için yeni bir dönemin başladığını gösterdi.

SEKTÖRDEKİ BÜYÜK OYUNCULAR ARTIK YABANCI SERMAYELİ

N11'in de yabancı bir gruba devredilmesiyle birlikte, Türkiye'de faaliyet gösteren büyük e-ticaret platformlarının tamamı yabancı sermaye kontrolüne geçti. Daha önce Trendyol Çinli Alibaba grubuna, Hepsiburada ise kısa süre önce yabancı yatırımcılara devredilmişti. Bu gelişmeler, Türkiye'deki dijital ticaret pazarının küresel sermayenin ilgi odağı haline geldiğini bir kez daha gösteriyor.

DMSF HOLDING KİMDİR?

Abu Dabi merkezli DMSF Holding Limited, özellikle teknoloji ve dijital ekonomi alanlarında yaptığı yatırımlarla biliniyor. N11'in satın alınması, şirketin Türkiye'deki ilk büyük e-ticaret yatırımı olarak kayıtlara geçti. Uzmanlara göre bu adım, DMSF'nin bölgesel genişleme stratejisi doğrultusunda önemli bir hamle.

YENİ SAHİPLİK YENİ STRATEJİLER GETİRİR Mİ?

Yeni yönetimin, N11 markasını nasıl konumlandıracağı ve rekabetçi pazarda nasıl farklılaşacağı merak konusu. Sektör uzmanları, hem teknoloji yatırımlarının artabileceğini hem de yeni iş modellerinin devreye alınabileceğini öngörüyor.

REKABET KURUMU'NUN AÇIKLAMASI

Rekabet Kurumu'nun daha önce yayımladığı duyuruda, "N11 Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri Anonim Şirketi'nin paylarının yüzde 100'ünün DMSF Holding Limited tarafından devralınması işlemi, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 7. maddesi ve ilgili mevzuat çerçevesinde değerlendirilmektedir" ifadelerine yer verilmişti. Kurum, detaylı incelemeler sonucunda işlemin rekabet ortamına zarar vermeyeceğine karar vererek devralıma yeşil ışık yaktı.