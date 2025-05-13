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Rekabet Kurumu'ndan Apple'a Soruşturma

Rekabet Kurumu'ndan Apple'a Soruşturma
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Rekabet Kurumu, Apple'ın Türkiye'deki faaliyetleri hakkında, tüketici elektroniği ürünlerinin geri alımında fiyatları koordine edip etmediğini araştırmak üzere geniş kapsamlı bir soruşturma başlattı. Soruşturma, Apple ile beraber birçok ikinci el ürün satıcıları ve geri alım hizmetleri sunan firmaları kapsıyor.

Rekabet Kurumu, teknoloji devi Apple'ın Türkiye'de faaliyet gösteren şirketi Apple Teknoloji ve Satış Limited Şirketi (Apple) hakkında tüketici elektroniği ürünlerinin geri alımına yönelik pazarda fiyatları koordine etmeye çalışarak 4054 sayılı Kanun'un 4'üncü maddesinin ihlal edilip edilmediğini tespit etmek amacıyla soruşturma başlattığını duyurdu.

Rekabet Kurulu, sıfır ve ikinci el Apple ürünlerinin satışında faaliyet gösteren teşebbüsler arasında fiyat koordinasyonu yapılıp yapılmadığını incelemek üzere başlattığı soruşturmayı genişletme kararı aldı. Soruşturma Apple ile birlikte Premium yeniden satıcılar, ikinci el ürün pazarında faaliyet gösteren firmalar ve geri alım işlemlerine aracılık eden Fintegre platformunun işleticisi Fintegre Teknoloji hakkında yürütülecek.

Bu adımla şubat ayında başlatılan soruşturmanın kapsamı genişletilmiş oldu. Soruşturma kapsamına alınan şirketler Apple, Troy, Easycep, Gürgençler, HB İletişim, Fintegre, MediaMarkt ve Teknosa oldu.

Soruşturma Şubat ayında başladı

Kurul 27 Şubat 2025 tarihli kararında, APPLE'ın, Apple markalı ürünlerin yeniden satış fiyatını tespit etmiş olabileceği ve/veya geri alım pazarında faaliyet gösteren teşebbüslerin uygulayacağı geri alım fiyatlarını koordine etmiş olabileceği şüphesini doğuran bulgulardan hareketle; APPLE, Destek Bilişim Proje ve Servis Hizmetleri Sanayi Dış Ticaret Anonim Şirketi, Easycep Bilişim ve Ticaret AŞ (EASYCEP), Getmobil Teknoloji AŞ ve HB Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Tic. AŞ (HB BİLİŞİM) tarafından 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak adı geçen teşebbüsler hakkında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 41. maddesi uyarınca soruşturma açılmasına karar vermişti.

APPLE'ın rekabeti kısıtlamış olabilecekleri şüphesiyle ön araştırma başlatılmasına karar verilmişti

Aynı tarihli Kurul toplantısında ayrıca, geri alım pazarında faaliyet gösteren teşebbüsler ile APPLE'ın yeniden satıcısı konumunda bulunan teşebbüslerin, APPLE'ın koordinesinde Fintegre sistemine sağlamış oldukları rekabete hassas veriler aracılığıyla rekabeti kısıtlamış olabilecekleri şüphesini doğuran bulgulardan ve Fintegre sistemine veri aktarmış olabileceği düşünülen diğer sağlayıcılara ilişkin bulgulardan hareketle; APPLE, muhtelif sağlayıcılar, Artı Bilgisayar Satış ve Eğitim Hizmetleri İnşaat Makine Sanayi AŞ (TROY), Gürgençler Bilişim İletişim İç ve Dış Ticaret AŞ (GÜRGENÇLER), FİNTEGRE, Media Markt Turkey Ticaret Ltd. Şti. (MEDIAMARKT), Teknosa İç ve Dış Ticaret AŞ (TEKNOSA) ve Vatan Bilgisayar San. ve Tic AŞ (VATAN) tarafından 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak ön araştırma başlatılmasına karar verilmişti.

Ön araştırma sonucunda Kurulun 10 Mayıs tarihli toplantısında; 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla; Apple, Troy, Easycep, Gürgençler, HB İletişim, Fintegre, MediaMarkt ve Teknosa hakkında soruşturma açılmasına, açılan bu soruşturmanın 27 Şubat tarihli soruşturma ile birlikte yürütülmesine karar verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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