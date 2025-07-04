Rekabet Kurulu, Spotify Hakkında İnceleme Başlattı

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Rekabet Kurulu, dijital müzik platformu Spotify'ın rekabeti olumsuz etkilediği iddialarını araştırmak üzere inceleme başlattığını duyurdu. İnceleme kapsamında Spotify'ın stratejileri, rakiplerine yönelik ayrımcı uygulamaları ve telif ücretlerinin dağılımındaki adaletsizlikler mercek altına alınacak.

Rekabet Kurulu, dijital müzik dünyasının en büyük oyuncularından biri olan Spotify hakkında inceleme başlattığını açıkladı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, incelemede müzik sektöründe rekabeti olumsuz etkilediğine dair iddialar araştırılacak ve Spotify'ın Türkiye'de izlediği stratejiler üzerine yoğunlaşılacak.

Dijital müzik dünyasının en büyük oyuncularından biri olan Spotify hakkında başlatılan inceleme kapsamda şirketin, rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırdığı ve sanatçılarla içerik üreticilerine yönelik ayrımcılık yaptığı yönündeki şikayetler de mercek altına alınacak.

Ayrıca Spotify'ın bazı sanatçılara daha fazla görünürlük sağladığı, telif ücretlerinin dağılımında adil olmayan uygulamalar yaptığı ve bu şekilde Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu ihlal edip etmediği detaylı şekilde incelenecek.

Kaynak: AA / Mertkan Oruç - Ekonomi
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