Rekabet Kurulu'ndan OPET'e 131 Milyon Lira Ceza

Rekabet Kurulu, akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren Opet Petrolcülük AŞ'ye (OPET) "bayilik ilişkisini 5 yılın ötesine taşıyan kira stratejisi" dolayısıyla 131 milyon 308 bin 900,95 liralık idari para cezası uygulanmasını kararlaştırdı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruda, kurulun, akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren OPET hakkında bayileriyle yaptığı dikey anlaşmalar yoluyla Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik yürütülen soruşturma uzlaşma usulü ile sonuçlandırıldığı bildirildi.

Açıklamada, bayilik sözleşmesi devam ederken bayilik faaliyetinin yürütüldüğü arazi üzerinde OPET lehine tesis edilen kira hakkının süresinin uzatıldığı ve bu yolla şikayetçi bayi ile OPET arasındaki dikey ilişkinin süresinin 5 yılı açacak şekilde kurgulandığı iddiasıyla yürütülen soruşturma süreci devam ederken, OPET tarafından uzlaşma başvurusunda bulunulduğu aktarıldı.

Bunun üzerine, Rekabet Kurulunun OPET'in rekabet etmeme yükümlülüğü içeren dikey anlaşmalar ile ilgili kanunu ihlal ettiği belirtilen açıklamada, "Kurul, bu kapsamda 131 milyon 308 bin 900,95 lira idari para cezası uygulanmasına ve soruşturmanın uzlaşma usulü ile sonlandırılmasına karar verdi." ifadesi kullanıldı.