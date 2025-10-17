Haberler

Rekabet Kurulu'ndan İlaç Sektörüne 237 Milyon Lira Cezası

Rekabet Kurulu, ilaç sektöründe faaliyet gösteren 17 şirkete toplam 237 milyon 126 bin lira idari para cezası kesilmesine karar verdi. Söz konusu teşebbüslerin çalışan ayartmama anlaşmaları yaparak ve rekabete hassas bilgileri paylaşarak Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettikleri belirtildi.

Bu çerçevede, Adeka'ya 7 milyon lira, Amgen'e 4,5 milyon lira, Argis'e 639 bin lira, Arven'e 3 milyon lira, AstraZeneca'ya 15 milyon lira, Berko'ya 10,5 milyon lira, Farmatek'e 7 milyon lira, Helba'ya 2 milyon lira, İlko'ya 13 milyon lira, Merck'e 487 bin lira, Novartis Sağlık'a 19 milyon lira, Novo Nordisk Sağlık'a 19 milyon lira, Pfizer PFE'ye 20 milyon lira, Sanofi'ye 12 milyon lira, Sanovel'e 79 milyon lira, Santa Farma'ya 17 milyon lira ve Servier'e 8 milyon lira idari para cezası verildi.

Kurul, bazı teşebbüslerin birbirlerinin çalışanlarını istihdam etmemeye yönelik anlaşma yapıp emek piyasasındaki rekabet ortamını bozduğunu, bazı teşebbüslerin ise sektördeki çalışan maaşları ve yan haklarına ilişkin geleceğe dönük rekabete duyarlı bilgileri paylaştıklarını da belirledi.

Kaynak: AA / Serhat Tutak - Ekonomi
