Rekabet Kurulu'ndan Hazır Beton Sektörüne 4 Milyon Lira Ceza

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Ankara'daki hazır beton sektöründe, çalışan ücretleriyle ilgili rekabete hassas bilgi alışverişinde bulunan 4 şirkete toplamda yaklaşık 4 milyon lira idari para cezası verildi.

Rekabet Kurulu, Ankara'daki hazır beton sektörüne yönelik soruşturma kapsamında 4 şirkete yaklaşık 4 milyon lira idari para cezası uygulanmasını kararlaştırdı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurulun, Ankara'da hazır beton üretimi yapan 17 şirket hakkında yürüttüğü iş gücü piyasalarına yönelik soruşturma tamamlandı.

Soruşturma kapsamında, Güven Grup Hazır Beton, Kandemir Beton, SY Ankara Hazır Beton ve Yiğit Hazır Beton'un, çalışan ücretleriyle ilgili rekabete hassas bilgi alışverişinde bulunduğu tespit edildi.

Söz konusu 4 şirkete yaklaşık 4 milyon lira idari para cezası uygulanması kararı verildi.

Soruşturma tarafı diğer teşebbüsler hakkında ise herhangi ihlale rastlanmadığı belirtildi.

Kaynak: AA / Hülya Ömür Uylaş - Ekonomi
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