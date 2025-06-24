Rekabet Kurulu, Kariyer.net Hakkında Soruşturma Başlattı

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Rekabet Kurulu, Türkiye'nin çevrim içi iş ilanı platformu Kariyer.net hakkında soruşturma açılmasına karar verdi. Soruşturma, Kariyer.net'in veri birleştirme uygulamaları ve fiyatlama davranışlarını inceleyecek.

Rekabet Kurulu, Türkiye'nin çevrim içi iş ilanı platformu Kariyer.net hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurul, söz konusu platform hakkında soruşturma başlattı.

Soruşturmada, çevrim içi iş ilanı platformu "Kariyer.net"in, aynı ekonomik bütünlük içerisinde faaliyet gösteren "işinolsun.com" platformu üzerinden gerçekleştirdiği veri birleştirme uygulaması, fiyatlama davranışı ve yoğun reklam harcamaları aracılığıyla, hakim durumunu kötüye kullanıp kullanmadığı incelenecek.

Kaynak: AA / Seda Tolmaç - Ekonomi
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