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Rekabet Kurulu, Hazır Beton Şirketlerine Cezayı Kestik

Rekabet Kurulu, Hazır Beton Şirketlerine Cezayı Kestik
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Rekabet Kurulu, Edirne'nin Keşan ilçesindeki üç hazır beton şirketine, birlikte fiyat belirlemek ve bilgi alışverişi yapmaktan dolayı 10,2 milyon lira idari para cezası kesti.

Rekabet Kurulu, Edirne'nin Keşan ilçesinde hazır beton üretimi ile satışı alanında faaliyet gösteren üç şirkete uzlaşma sonucu 10,2 milyon lira idari para cezası kesilmesini kararlaştırdı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurulca, Edirne'nin Keşan ilçesinde hazır beton üretimi ile satışı alanında faaliyet gösteren Saros Hazır Beton İnş. Madencilik San. ve Tic. AŞ, Serin Beton İnş. Taah. İnş. Malz. Hafr. Taş. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Zofunlar Beton Üretim Pazarlama San. ve Tic. AŞ hakkında birlikte fiyat belirlemek, bölge-müşteri paylaşımı yapmak ve bilgi değişiminde bulunmak suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettikleri iddiasıyla yürütülen soruşturma, uzlaşma usulüyle tamamlandı.

Soruşturma süreci devam ederken söz konusu şirketlerin uzlaşma başvurusunda bulunması üzerine Kurul, takdir ettiği idari para cezası üzerinden yüzde 25 indirim yaptı.

Böylece, Saros Hazır Beton'a 5 milyon 406 bin 988 lira, Serin Beton'a 3 milyon 831 bin 807 lira, Zofunlar Beton'a 986 bin 382 lira olmak üzere üç şirkete 10,2 milyon lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA / Mert Davut - Ekonomi
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