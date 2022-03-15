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Rekabet Kurulu devralma işlemini incelemeye aldı

AA - Mehtap Yılmaz Özdemir - Ekonomi
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Rekabet Kurulu devralma işlemini incelemeye aldı

Rekabet Kurulunca, Çimsa Çimento San. ve Tic. A.Ş. bünyesindeki 2 fabrika, 2 tesis ve ambar ile bazı varlıkların, Çimko Çimento ve Beton San. Tic. A.Ş. tarafından devralınması işlemine ilişkin başvuru, nihai incelemeye alındı.

Rekabet Kurulunca, Çimsa Çimento San. ve Tic. A.Ş. bünyesindeki 2 fabrika, 2 tesis ve ambar ile bazı varlıkların, Çimko Çimento ve Beton San. Tic. A.Ş. tarafından devralınması işlemine ilişkin başvuru, nihai incelemeye alındı.

Rekabet Kurumunun, internet sitesinden devralma işlemine ilişkin duyuru yapıldı.

Buna göre Kurul, Çimsa Çimento San. ve Tic. A.Ş. bünyesindeki Kayseri Çimento Fabrikasının, Niğde Çimento Fabrikasının, Ankara Öğütme Tesisinin, Malatya Paketleme Tesisinin ve Ambar, Nevşehir, Aksaray, Kahramanmaraş, Ereğli, Başakpınar ve Cırgalan Hazır Beton Tesislerine ait varlıkların, Çimko Çimento ve Beton San. Tic. A.Ş. tarafından devralınması işlemine ilişkin başvuruyu nihai incelemeye aldı.

AA / Mehtap Yılmaz Özdemir - Ekonomi

Çimko Çimento, Fabrika, Çimsa, Ekonomi, Haberler

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