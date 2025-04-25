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Rekabet Kurulu, Denizcilik Sektöründe 6 Şirkete Soruşturma Açtı

Rekabet Kurulu, Denizcilik Sektöründe 6 Şirkete Soruşturma Açtı
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Rekabet Kurulu, deniz kılavuzluk ve römorkörcülük sektöründe faaliyet gösteren 6 şirket hakkında, rakipler arası rekabeti kısıtlayıcı anlaşma yapıldığı iddialarıyla ön araştırma sonrası soruşturma kararı aldı. Şirketlerin, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmedikleri incelenecek.

Rekabet Kurulu, deniz kılavuzluk ve römorkörcülük sektöründe faaliyet gösteren 6 şirket hakkında soruşturma açılmasını kararlaştırdı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, bu sektörde faaliyet gösteren teşebbüsler hakkında, rakipler arasında rekabeti kısıtlayıcı anlaşma yapmak suretiyle diğer rakip firmaların faaliyetlerinin zorlaştırılması ve pazarın rakip teşebbüslere kapatılması iddiaları nedeniyle ön araştırma gerçekleştirildi.

Bu süreçte elde edilen bilgi ve belgeler ile incelemeler doğrultusunda rekabetin kısıtlandığına yönelik şüpheler ciddi ve yeterli bulundu.

Kurulca, deniz kılavuzluk ve römorkörcülük sektöründe faaliyet gösteren Anadolu Kılavuzluk, Arpaş Ambarlı Römorkaj Pilotaj, Deniz Kılavuzluk, Marin Römorkör ve Kılavuzluk, Sanmar Denizcilik Makina ve Uzmar Uzmanlar Denizcilik şirketlerinin Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediklerinin tespiti için soruşturma açıldı.

Öte yandan, Kurulca alınan soruşturma kararları, haklarında soruşturma açılan teşebbüslerin ya da teşebbüs birliklerinin kanunu ihlal ettikleri ve yaptırımla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.

Kaynak: AA / Seda Tolmaç - Ekonomi
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