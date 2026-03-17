Rekabet Kurulu çimento sektörüne yönelik inceleme başlattı

Rekabet Kurulu, çimento sektörüne yönelik inceleme başlattığını bildirdi.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan açıklamada, altyapı ve inşaat endüstrilerinin en temel girdilerinden biri olan çimentonun, Türkiye'de inşaat sektöründeki hızlı gelişim sonucunda stratejik önem kazandığına işaret edildi.

Türkiye'nin dünya çimento üretiminde 5'inci sırada yer aldığı ve yakın coğrafyada artan nüfus sonucunda inşaat alanındaki ihtiyaç ve büyüme dikkate alındığında, çimento sektörünün küresel ölçekteki öneminin daha da arttığı belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Yoğunlaşma düzeyinin yüksekliği ve ürünlerin homojen niteliği nedeniyle çimento sektörü, rekabetçi sorunların ortaya çıkmasına elverişli bir pazar yapısı sergilemektedir. Bu nedenle sektör, Kurumun faaliyete geçtiği ilk yıllardan itibaren öncelikli inceleme alanlarından biri olmuştur. Kurum tarafından sektöre yönelik hazırlanan ön araştırma ve soruşturma raporları, mahiyeti itibarıyla şikayet konusu bölge, dönem, ilgili teşebbüsler ve iddia edilen rekabet ihlalinin konusu esas alınarak hazırlanmaktadır."

"Sektöre yönelik yapıcı adımların atılmasına zemin hazırlayacak"

Açıklamada, sektördeki pazar yapısı ve firma davranışlarının daha sağlıklı biçimde incelenebilmesi amacıyla, hem dönem hem de teşebbüs sayısı bakımından daha kapsayıcı analiz ve değerlendirme yapılması ihtiyacı ortaya çıktığına dikkat çekilerek, inceleme kapsamında, firma ve müşteri düzeyindeki mikro verilere dayanarak sektörün pazar yapısını ve firma davranışlarını uzun dönemli ve bütüncül bir perspektifle ortaya koyan kapsamlı rekabet analizinin gerçekleştirileceği bildirildi.

Sektöre özgü sorun alanlarına ilişkin tespitler yapılması ve çimento sektöründeki bölgesel rekabet dinamiklerinin analitik bir çerçevede incelenmesinin de planlandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda Kurul, sektörün rekabet iktisadı ve hukuku perspektifinden irdelenmesi, pazar yapısına etki eden faktörlerin belirlenmesi ile sektörün rekabetçi yapısının korunması ve sürdürülebilir kılınması açısından önem taşıyan unsurların bütüncül bir bakış açısıyla incelenmesi, elde edilen bulguların ise ilerleyen dönemlerde politika geliştirme süreçlerine ve sektöre yönelik yapıcı adımların atılmasına zemin hazırlaması amacıyla çimento sektörüne yönelik sektör incelemesi başlatma kararı verdi."