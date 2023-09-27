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Rekabet Kurulu, bazı devralma ve ortak girişim işlemlerine onay verdi

Rekabet Kurulu, NeoGames SA'nın Aristocrat Leisure Limited tarafından devralınması, Constantia Flexibles Holding GmbH'nın One Rock Capital Partners LLC tarafından devralınması ve ICA IC İçtaş Altyapı İşletme ve Bakım AŞ ile SGN Lojistik Yatırım Sanayi ve Ticaret AŞ arasında ortak girişim oluşturulması işlemlerine onay verdi.