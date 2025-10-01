Red Bull Home Ground Turnuvasında Açık Elemeler Tamamlandı

Dünyanın en büyük sezon arası VALORANT turnuvalarından biri olan Red Bull Home Ground'un açık elemeleri tamamlandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, MSI ve Agon by AOC partnerliğinde gerçekleştirilen Red Bull, Home Ground'da Fenerbahçe Esports ve REIGNITED grup aşamasına yükseldi.

İlk açık eleme finalinde REIGNITED'i 2-1 mağlup eden Fenerbahçe Esports, grup aşamasına kalan ilk takım olurken, ikinci açık eleme finalinde Team Gigantic LynX'i 2-0'la geçen ikinci takım oldu.

Grup aşamaları 6-7-8 Ekim'de İstanbul'da oynanacak elemelerde Türkiye finalleri de 12 Ekim'de ESA Espor Arena'da gerçekleşecek. Finali kazanan ekip, 13-16 Kasım'da New York'ta dünya sahnesine adım atacak.

Geçen yıl Türkiye finalinde BBL PCIFIC'i 3-2 mağlup ederek dünya finaline yükselen ve adını en iyi 4 takım arasına yazdıran Red Bull takımı FUT Esports, bu yıl da şampiyonluk için ekran başına geçecek.

Öte yandan Türkiye finallerini kazanan takım, Red Bull sporcusu Alfajer'in takımı Fnatic'le karşı karşıya gelecek. Turnuva, Red Bull oyuncusu Ferit "wtcN" Karakaya'nın kanallarından ve Red Bull Gamerszon kanalından canlı yayınlanacak.

Red Bull Home Ground Türkiye finaliyle ilgili detaylara Red Bull Home Ground'un internet sitesinden ulaşılabiliyor.