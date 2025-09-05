Red Bull Geç Kalma Bisiklet Yarışı Adalar'da Başlıyor

"Red Bull Geç Kalma" bisiklet yarışı, bisiklet tutkunlarını Adalar'da bir araya getirecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 5 Ekim'de düzenlenecek yarış, Büyükada, Burgazada ve Heybeliada'da gerçekleştirilecek.

Shimano ve Segway partnerliğinde Büyükada'da başlayacak yarış, Burgazada ve Heybeliada etaplarının ardından yeniden Büyükada'daki finalle sona erecek.

En hızlıların gemiye binerek bir sonraki etaba geçebileceği yarışta, katılımcıları parkur, tırmanış ve manzaralar bekliyor.

Amatör ya da profesyonel fark etmeksizin 18 yaşını doldurmuş tüm bisikletçilere açık olan ve kadın-erkek kategorilerinde ayrı ayrı kazananların olacağı yarışta, 250 yarışmacı arasından ilk 100'ü gemiye binerek bir sonraki adaya geçmeye hak kazanacak.

Burgazada'da yarışa devam edebilecek sporcu sayısı 70'e düşecek. Heybeliada'dan Büyükada'daki final etabına geçebilecek yarışmacı sayısı ise 30 olacak.

Yarış boyunca hız, dayanıklılık ve strateji kadar zamanlamanın da büyük rol oynayacağı yarışta katılımcılar, "geç kalmamak" için pedal çevirecek. Etaplar arasında adalar arası ulaşım gemiyle sağlanacak ancak gemiye yetişemeyenler yarış dışı kalacak.