Red Bull Dance Your Style Türkiye Şampiyonu belli oldu

Red Bull Dance Your Style Türkiye Finali'nde şampiyonluğa ulaşan Kerem Çolak, İsviçre'nin Zürih kentinde düzenlenecek Dünya Finali'nde Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Red Bull Dance Your Style'ın Türkiye Finali, İstanbul'da gerçekleştirildi.

Antalya, Ankara, İstanbul ve İzmir'de düzenlenen toplam 7 elemenin ardından finale yükselen dansçılar, Türkiye şampiyonluğu için sahneye çıktı. 200'ün üzerinde dansçının başvurduğu ve 6 binden fazla kişinin takip ettiği organizasyonun final karşılaşmaları, İstanbul'da QNB Terminal Kadıköy'de düzenlendi.

Sokak dansı disiplinlerinden dansçıların sürpriz şarkılar eşliğinde doğaçlama performanslar sergilediği yarışmada, eşleşmelerin galipleri doğrudan seyircilerin oylarıyla belirlendi. David Guner partnerliğinde, Eventmag ve Power App medya partnerliğinde gerçekleştirilen final gecesinde, şarkıcı Aydeed ve grup Radikal de sahne aldı.

Final karşılaşmalarının sonunda seyircilerin oylarıyla Red Bull Dance Your Style Türkiye Şampiyonu olan Kerem Çolak, 24 Ekim'de İsviçre'nin Zürih kentinde gerçekleştirilecek Red Bull Dance Your Style Dünya Finali'nde Türkiye adına yarışacak. Çolak, organizasyonda dünyanın dört bir yanından gelen ülke şampiyonlarına karşı mücadele edecek.

Kaynak: AA