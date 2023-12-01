Re-Pie Portföy ve Lydia Yatırım Holding, Link Bilgisayar'ın çoğunluk hisselerini satın aldı

Portföy yönetim şirketi Re-Pie Portföy, Bulls Yatırım Holding ve Lydia Yatırım Holding, Link Bilgisayar hisselerinin yüzde 66'sını 8 milyon dolar karşılığında satın aldı. Sektörel yazılım çözümlerinde önümüzdeki sene 40'ıncı yılını tamamlayacak olan Link Bilgisayar'ın payları Borsa İstanbul'da işlem görüyor ve şirketin yüzde 34'ü halka açık.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, Link Bilgisayar'ın çoğunluk ve kontrol hisselerinin 8 milyon dolar bedelle ve Pay Devir Sözleşmesi üzerinde mutabık kalınan diğer koşullar ile satılmasına karar verildiği belirtilerek, karara istinaden taraflar arasında 1 Aralık 2023 tarihli 'Pay Devir Sözleşmesi' akdedildiği bildirildi.

ÇAMLIBEL: BU YATIRIM TÜRKİYE'NİN DİJİTAL DÖNÜŞÜM SÜRECİNE KATKIDA BULUNACAK

Satın almayı değerlendiren Re-Pie Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Dr. M. Emre Çamlıbel, " Türkiye'nin ilk ve en büyük alternatif portföy yönetim şirketi olarak, şimdiye kadar hem sektörel hem de son kullanıcıya yönelik yenilikçi hizmetler sağlayan ülkemizin en önde gelen girişimlerine yatırım yaparak büyüme yolculuklarına eşlik ettik. Önümüzdeki sene 40'ıncı yılını kutlamaya hazırlanan ülkemizin sektörel yazılım ve donanım çözümleri sağlayıcılarından en önemlilerinden biri olan Link Bilgisayar'a yaptığımız bu yatırım ile Re-Pie Portföy'ün teknoloji sektöründeki varlığını güçlendirirken, Link Bilgisayar'ın da gelişimine ve büyümesine önemli katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bu yatırımımızla, Link Bilgisayar ve portföy şirketlerimiz arasında sinerji yaratırken, Link Bilgisayar müşterilerine daha zengin ürünler sunmayı hedefliyoruz. Bu yatırımımız, Türkiye'nin teknoloji ve yazılım alanındaki potansiyelini uluslararası platformlarda daha da görünür kılacak, Türkiye'nin dijital dönüşüm sürecine, girişim ve teknoloji ekosisteminin gelişimine de katkıda bulunacaktır" açıklamasını yaptı.

Bulls Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya ise yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Link Bilgisayar, Türkiye yazılım sektöründeki ilk kuruluşlardan biri olarak şimdiye kadar ülkemizde işletmelerin dijitalleşmesinde kilit rol oynadı. Dijital dönüşümün etkisinin her zamankinden kritik önemde olacağı önümüzdeki dönemde, şirketin büyümesine destek olacağımız bu yatırımı Re-Pie Portföy ile birlikte gerçekleştirmekten memnunuz. Büyüme evresindeki ve orta büyüklükteki şirketlere, finansal, yönetsel ve yapılandırma desteği ile yatırım sağlayarak, Türkiye ekonomisine katkı sağlayacak değerler haline gelmelerini sağladığımız Bulls Yatırım olarak bu satın alım ile portföyümüzü güçlendirdik."

LİNK BİLGİSAYAR SEKTÖRÜNDE YÜZDE 25 PAYA SAHİP

1984 yılında, genç girişimci mühendisler grubu tarafından, yüzde yüz Türk sermayeli olarak kurulan Link Bilgisayar Sistemleri Yazılımı ve Donanımı Sanayi ve Ticaret A.Ş., işletmelerin satış, pazarlama, satın alma, stok yönetimi, depo-mağaza yönetimi, cari hesap, finans, üretim, bütçe planlama, insan kaynakları, sabit kıymetler ve muhasebe gibi Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) işlemlerinin entegre olarak gerçekleştirilmesini sağlayan yazılımlar geliştiriyor.

2000 yılında halka arzı gerçekleşerek, Borsa İstanbul'da "LİNK" adı ile işlem gören Link Bilgisayar'ın Türkiye çapında 180'i aşan çözüm ortağı ve bayisi bulunuyor. Şirket, hedef sektöründe yüzde 25 pazar payına sahip.