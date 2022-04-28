Ramazan Bayramı öncesi gıda denetimleri artırıldı - Haberler

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Ramazan Bayramı öncesi gıda denetimleri artırıldı

AA - Enes Duran - Ekonomi
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Ramazan Bayramı öncesi gıda denetimleri artırıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşması için yıl boyu sürdürdüğü gıda denetimlerini yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla yoğunlaştırdı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşması için yıl boyu sürdürdüğü gıda denetimlerini yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla yoğunlaştırdı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, denetimler, başta unlu mamuller, tatlı, şeker ve şekerli mamuller üretim/satış yerleri ile gıda satış ve toplu tüketim yerleri gibi gıda işletmelerine yönelik yapılıyor.

Denetimlerde ürünlerin son tüketim tarihi, katkı maddelerinin kullanımı, taklit-tağşiş ile teknik ve hijyenik şartlara uygunluk kontrol ediliyor.

Öte yandan Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün yarın gerçekleştirilecek denetimlerini basın mensupları da takip edebilecekler.

AA / Enes Duran - Ekonomi

Ramazan Bayramı, Tarım, Ekonomi, Haberler

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