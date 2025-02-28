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Ramazan Ayının Vazgeçilmezi Tırnaklı Pidenin Fiyatları Belli Oldu

Ramazan Ayının Vazgeçilmezi Tırnaklı Pidenin Fiyatları Belli Oldu
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Manisa'nın Selendi ilçesinde Ramazan ayı için tırnaklı pide fiyatları açıklandı. 250 gram pideler 20 TL, 370 gram pideler 30 TL, 500 gram pideler ise 40 TL'den satışa sunulacak.

Manisa'nın Selendi ilçesinde Ramazan ayının vazgeçilmezi olan Tırnaklı pidenin fiyatı belli oldu. 3 farklı gramda satışa sunulacak olan pidelerin en ucuzu 20 TL, en pahalısı ise 40 TL olarak belirlendi.

Cumartesi günü tutulacak ilk oruçla başlayacak olan Ramazan ayı için sofraların vazgeçilmezi olan Tırnaklı pidenin Selendi ilçesindeki fiyatı belli oldu. Selendi Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nurullah Efendi Kahveci yaptığı açıklamada, "11 ayın sultanı Ramazan ayının vazgeçilmezi olan tırnaklı pidenin fiyatı bu yıl 250 gram 20 TL, 370 gram 30 TL, 500 gram 40 TL olarak belirlendi." dedi.

Kahveci, yine özellikle Ramazan ayında malzemesi vatandaşların kendine ait 125 gram üzerinden yapılan içli pide pişirme fiyatının da 15 TL olacağını söyledi. - MANİSA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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