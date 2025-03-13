Putin, Ukrayna'nın işgal ettiği Kursk'u ilk kez ziyaret etti

Putin'den bir ilk: Düşmanı en kısa sürede yenilgiye uğratacağız
İran'dan Trump'a nükleer silah resti

İran'dan ABD'ye nükleer silah resti
PYD elebaşı Salih Müslim: ABD'nin talimatı ile anlaşmadık, özerklik talebimiz yok

PYD elebaşı Müslim'den gündem yaratacak özerklik çıkışı
Komşu katili 16 yaşındaki çocuk ile babasının yaşadığı evde şüpheli yangın

Gece yarısı küle dönen ev komşu katili çocuk ve babasına ait çıktı

Ramazan Ayında Gümüşhane'nin Pestil ve Köme Talebi Arttı

Ramazan Ayında Gümüşhane'nin Pestil ve Köme Talebi Arttı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gümüşhane'de Ramazan ayının gelmesiyle birlikte coğrafi işaretli ürünler pestil ve kömeye olan talep artış gösterdi. İşletmeciler, doğal ve katkı maddesi içermeyen bu ürünlerin özellikle iftar ve sahurda tercih edildiğini belirtiyorlar.

Gümüşhane'de Ramazan ayının gelmesiyle birlikte kentin coğrafi işaretli ürünleri pestil ve kömeye olan talep arttı.

Gümüşhane'nin coğrafi işaretli ürünleri pestil ve köme Ramazan ayında da vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Dutun kazanlarda kaynatılmasının ardından fındık ya da ceviz ilave edilerek bezlerde kurutulmasıyla elde edilen pestil köme hiçbir katkı maddesi içermemesi nedeniyle vatandaşlar tarafından tercih ediliyor. Vatandaşların özellikle Ramazan ayında hem tatlı niyetine hem de enerji vermesi bakımından pestil kömeye olan ilgisinin arttığını söyleyen işletmeciler, Ramazan ayıyla birlikte siparişlerin de arttığını ifade etti.

"Doğal olması nedeniyle seviliyor ve tercih ediliyor"

Ramazan ayıyla birlikte sipariş sayılarında artış olduğunu söyleyen pestil köme işletmesi çalışanı Battal Sökmen, "Pestil ve köme Gümüşhane'ye has Gümüşhane'den çıkmış. Önce Gümüşhane sonra bölge, Türkiye ve dünyaya yayılmış bir doğal ve lezzetli bir ürün. Doğal olması ve enerji vermesi bakımından da vatandaşlar tarafından oldukça tercih ediliyor. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte vatandaşlar iftardan sonra tatlı niyetine pestil ve kömeyi doğal olması nedeniyle daha çok tercih ediyorlar. Bu da bizi sevindiriyor ve ekonomik olarak büyük bir katkı sağlıyor. Sahurda da tercih ediliyor, insanları tok tutuyor ve enerji veriyor. Daha verimli bir gün geçirmiş oluyorlar. Ramazan ayıyla birlikte daha fazla tercih edilir hale geldi. Siparişlerimiz de bu yönüyle arttı. İçerisinde barındırdığı ceviz ve dut seviliyor ve doğal olması nedeniyle çok seviliyor" dedi. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
img

Hasan Heybetli cezaevinde ölü bulundu
img

Nihat Hatipoğlu ne diyeceğini bilemedi, hemen soruyu düzeltti
img

İddianame hazır! İşte 2 ünlü oyuncu için istenen ceza
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Maçlar nefes kesti! Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
Yaşayan 'son kabadayı' olarak bilinen Hasan Heybetli, cezaevinde ölü bulundu

Hasan Heybetli cezaevinde ölü bulundu
4 aydır yürüyemeyen hastanın ayağından terlik parçası çıktı

4 aydır yürüyemeyen hastanın ayağından çıkan şoke etti
İmamoğlu'ndan diplomasıyla ilgili çok konuşulacak çıkış: Dekan istifa etmek zorunda kaldı

İmamoğlu'ndan çarpıcı "diploma" çıkışı: İstifa etmek zorunda kaldı
Nihat Hatipoğlu'nu şaşırtan 'enerji' sorusu: Kendin için söylemiyorsun değil mi

Nihat Hatipoğlu ne diyeceğini bilemedi, hemen soruyu düzeltti
Ünlü markadan pes dedirten dolandırıcılık! Sakın evinize bu sucuktan almayın

Ünlü markadan pes dedirten dolandırıcılık! Sakın bu sucuktan almayın

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.