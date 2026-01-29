Haberler

Rakam inanılmaz! Altınlarını satıp araba alan vatandaşın büyük pişmanlığı

Güncelleme:
Altın bozdurarak otomobil alan bir sosyal medya kullanıcısı, altın fiyatlarının bir yılda 1,9 milyon TL'den 4,4 milyon TL'ye çıkması sonrası pişmanlığını paylaştığı video ile gündem oldu.

  • Bir sosyal medya kullanıcısı, altın bozdurarak otomobil aldıktan sonra pişmanlık duyduğunu paylaştı.
  • 2025 yılında 631 gram altının değeri yaklaşık 1 milyon 900 bin TL iken, 2026 yılında aynı miktardaki altının değeri 4 milyon 420 bin TL'ye yükseldi.

Bir sosyal medya kullanıcısı, altın bozdurarak otomobil almasının ardından yaşadığı pişmanlığı paylaştığı video ile dile getirdi. Paylaşımında "Sen hayatında hata mı gördün lan…" ifadelerini kullanan kullanıcı, 2025 yılında bozdurduğu altının bugünkü değerine dikkat çekti. Videoda yer alan bilgilere göre, 2025 yılında 631 gram altının karşılığı yaklaşık 1 milyon 900 bin TL iken, 2026 yılında aynı miktardaki altının değeri 4 milyon 420 bin TL'ye yükseldi.

"ALTIN HER ZAMAN KAZANDIRIR"

Kısa sürede geniş kitlelere ulaşan video, özellikle altın yatırımının son yıllarda sağladığı yüksek kazancı bir kez daha gözler önüne serdi. Sosyal medya kullanıcıları paylaşımın altına, "Altın her zaman kazandırır", "Araba gider, altın kalır", "Bu video ders niteliğinde" şeklinde yorumlar yaptı.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
Haberler.com
500

