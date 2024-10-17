QNB Türkiye, Yeşil ve Mavi Tahvil İhraçlarıyla Sürdürülebilirliğe Adım Attı

QNB Türkiye, Uluslararası Finans Kurumu (IFC) ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) işbirliği ile toplamda 125 milyon dolar tutarında yeşil ve mavi tahvil ihracı gerçekleştirdi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, QNB Türkiye, IFC ve EBRD'nin eşit katılımıyla toplam 100 milyon dolar değerinde yeşil, toplam 25 milyon dolar değerinde ise mavi tahvil ihracı yaptı. Bu ihraçlar, QNB Türkiye'nin sürdürülebilirlik stratejileri ve Türkiye'nin 2053 net sıfır karbon hedefleri doğrultusunda önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

QNB Türkiye, IFC işbirliği ile Türkiye'nin ilk mavi tahvilini ihraç ederek su kaynaklarının ve deniz ekosistemlerinin korunmasına yönelik önemli bir adım attı. 25 milyon dolarlık, 5 yıl vadeli bu tahvil, organik tarım, biyolojik çeşitliliğin korunması ve sürdürülebilir turizm gibi projeleri finanse etmeyi hedefliyor. Su yaşam alanlarının sürdürülebilirliğini artırmayı amaçlayan bu kaynak, çevresel sorumluluğun yanı sıra ekonomik kalkınmaya da katkı sağlıyor.

100 milyon dolarlık yeşil tahvil ise enerji verimliliği ve temiz üretim projelerine kaynak sağlayarak Türkiye'nin yeşil dönüşüm sürecine katkıda bulunmayı amaçlıyor. Özellikle enerji yoğun sektörlerde karbon ayak izini azaltan projelere yönlendirilecek bu kaynak, aynı zamanda Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ) yeşil ekonomiye entegrasyonunu destekliyor. Bu projeler, Türkiye'nin küresel sürdürülebilirlik standartlarına uyum sağlaması ve sürdürülebilir büyüme stratejisine katkı sunması açısından önem taşıyor.

"Geleceğe miras bırakacağımız en değerli servet"

Açıklamada görüşlerine yer verilen QNB Türkiye Genel Müdürü Ömür Tan, bu tahvil ihraçlarının bankanın sürdürülebilir finansman çalışmalarını ileriye taşıdığını belirterek, "Su, hayatın kaynağı ve biz onu korumanın sadece çevre için değil, insanlık için de vazgeçilmez olduğuna inanıyoruz. Türkiye'nin ilk mavi tahvilini ihraç ederken, su kaynaklarımızın sürdürülebilirliğinin güvence altına alınmasına destek oluyoruz. Bu, geleceğe miras bırakacağımız en değerli servet. Yeşil tahvilimizle, düşük karbonlu projelere kaynak sağlarken, sürdürülebilir finansmanın ekonomik büyümenin temeli olduğuna inanıyor, daha temiz ve verimli bir gelecek inşasını güçlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin 2053 net sıfır karbon hedeflerine giden yolda attıkları adımların, çevresel etkileri azaltmanın yanı sıra küresel arenada sürdürülebilir kalkınmaya ulaşmada sağlam bir zemin oluşturduğuna işaret eden Tan, iklim krizinin yarattığı baskının, geleceğin olduğu kadar bugünün acil bir sorunu olduğunu vurguladı.

Tan, şunları kaydetti:

"Biz, bu sorumluluğun bilincindeyiz ve finans dünyasında yeşil dönüşüme liderlik ediyoruz. QNB Türkiye olarak sadece uyum sağlayan bir oyuncu değil, geleceğin sürdürülebilir ekonomisine yön veren bir güç olmayı hedefliyoruz. Doğanın döngüsünü korumak, ekonomik istikrarın ve sosyal refahın teminatıdır. Biz de işte tam bu nedenle, sürdürülebilirliği bankacılık ürün ve hizmetlerinin önemli bir parçası olarak konumlandırıyoruz."

"Diğer finansal kurumları da aynı yolu izlemeye teşvik edeceğini umuyoruz"

IFC Finansal Kurumlar Grubu Orta Doğu, Orta Asya ve Türkiye Bölge Başkanı Momina Aijazuddin de iklim finansmanına erişimin iyileştirilmesinin, Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadele etmesine ve sürdürülebilir büyümeyi teşvik etmesine destek olmak için hayati öneme sahip olduğunu aktararak, "Bu ilk mavi ihracın, yeşil tahvil ile birlikte, yeniliği teşvik etmeye, işletmelerin sürdürülebilir uygulamaları benimsemelerine destek olmaya ve diğer finansal kurumları da aynı yolu izlemeye teşvik edeceğini umuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

EBRD Finansal Kurumlar Yönetici Direktörü Francis Malige ise Türk finans sektörünün yeşil yatırımlara bağlılığını artırma çabalarını memnuniyetle gözlemlediklerini, QNB Türkiye'nin yeşil finansman alanında güçlü bir geçmişe sahip, güvenilir ortaklarından olduğunu belirtti.