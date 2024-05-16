Putin, Rusya-İslam Dünyası Forumu'nda dostluğun ve ortaklığın geliştirilmesine vurgu yaptı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Rusya-İslam Dünyası: KazanForum 2024"ün ülkeler ve halklar arasındaki dostluğun ve ortaklığın daha da geliştirilmesine hizmet edeceğine inandığını belirtti.

Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan'ın başkenti Kazan'da düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu forum kapsamında, "Rusya-İslam Dünyası Stratejik Vizyon Grubu" Toplantısı, "Rusya-İslam Dünyası: Adil Çok Kutuplu Dünya Düzeni ve Güvenli Kalkınma" başlığıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda, Rusya Devlet Başkanı Putin'in gönderdiği mesaj okundu.

Putin, Rusya ve İslam dünyasının Kazan'da yeniden bir araya gelmesinin Tataristan Cumhuriyeti'nin potansiyelini ve gelişme yönündeki güçlü kararlılığını açıkça ortaya koyduğunu ifade etti.

Tataristan'ın ekonomi, sosyal, bilim ve kültür alanlarındaki başarılarının etkileyici olduğuna işaret eden Putin, bunun, Rusya'daki Müslümanların ve Tataristan'daki etnik grupların önemli katkılarının somut kanıtı olduğunu belirtti.

Putin, Rusya'nın Müslüman ülkelerle olan geleneksel dostluk bağlarına değer verdiğini ifade ederek, forumun her zaman olduğu gibi anlamlı ve yapıcı olacağını bildirdi.

Forumun şeffaflık ve güven ruhu içinde gerçekleştirileceğine inandığını dile getiren Putin, etkinliğin, ülkeler ve halklar arasındaki dostluğun ve ortaklığın daha da geliştirilmesine hizmet edeceğinin altını çizdi.

Toplantıya, Rusya Başbakan Yardımcısı Marat Husnullin, Tataristan Cumhuriyeti Reisi Rüstem Minnihanov ve Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Kurbankulu Berdimuhammedov? ile ülkelerin misyon temsilcileri ve dini liderleri katıldı.