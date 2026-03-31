Putin, gaz ödemelerinin Gazprombank dışı bankalara yapılabilmesine yönelik izni uzattı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yabancı şirketlerin Rus gazı ödemelerini Gazprombank dışındaki bankalara yapabilmesine yönelik izni 1 Temmuz 2024'e kadar uzattı. Bu karar, Rusya'nın enerji ihracatında önemli bir değişiklik anlamına geliyor.

Putin'in imzaladığı kararnameyle, Rus gazı alan yabancı şirketlere uygulanan özel ödeme sürecini belirleyen 5 Aralık 2024 tarihli kararın süresi 1 Temmuz'a uzatıldı.

Buna göre, şirketlerin Rus gazı için ödemelerini Gazprombank dışındaki bankaları kullanmalarına yönelik izin devam edecek.

Rusya, dost olmayan ülkelerin Gazprombank'ta döviz ve ruble hesapları açmalarını ve ödemelerini ruble ile yapmalarını öngören kararnameyi 1 Nisan 2022'de yürürlüğe koymuştu.

Rus enerji şirketi Gazprom'un ortakları arasında yer alan Gazprombank, Rusya'nın Avrupa'ya doğal gaz ihracatında yapılan ödemeler için kullanılıyordu.

ABD yönetimi, Rusya'nın uluslararası finans sistemini kullanmasını engellemek amacıyla Gazprombank'a 21 Kasım 2024'te yaptırım uygulamaya başlatmıştı.

Putin de Aralık 2024'te ödemelerin diğer bankalar üzerinden yapılabilmesine olanak tanıyan kararnameyi onaylamıştı.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay
