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Putin, Malezya ile Enerji ve Ticaret İşbirliğini Geliştirmek İstiyor

Putin, Malezya ile Enerji ve Ticaret İşbirliğini Geliştirmek İstiyor
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'da Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile yapılan görüşmelerde doğal gaz, petrol ve barışçıl nükleer enerji alanlarında işbirliğini teşvik ettiklerini açıkladı. İki ülke arasındaki ticaret hacminde artış ve Helal gıda ürünleri ihracatı da gündeme geldi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Malezya ile doğal gaz ve petrolün yanı sıra barışçıl nükleer enerjide ortak projeler geliştirebileceklerini söyledi.

Putin ve Malezya Başbakanı Enver İbrahim, başkent Moskova'da gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Malezya ile Rusya arasındaki ticaret hacminin geçen yıl 3,2 milyar dolara ulaştığını anlatan Putin, "Rus şirketleri, Malezya'ya helal standardına uygun olanlar da dahil yüksek kalite et ve süt ürünleri ihracatını artırmak istiyor." dedi.

Putin, Malezya ile işbirliğinde enerjinin kilit rol oynadığına işaret ederek, "Malezya şirketi Petronas, Rosneft'in hissedarı konumunda ve Gazprom da bu şirketle ortaklık geliştiriyor. Ülkemiz Malezya pazarına önemli miktarda petrol ürünü ve kömür tedarik ediyor. Doğal gaz sektöründe de ortak projeler ve barışçıl atom enerjisinde işbirliğini geliştirmek istiyoruz." diye konuştu.

Malezya Başbakanı İbrahim ise Putin'i ekimde düzenlenecek Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) zirvesine davet ederek, Rus hava yolu şirketi Aeroflot'un Malezya'ya doğrudan uçuşlar başlatması için görüşmeler yaptıklarını söyledi.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Ekonomi
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