Rusya Devlet Başkanı Putin, KazanForum'a mesaj gönderdi Açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Putin, Kazan'da düzenlenen forumun ülkeler ve halklar arasındaki dostluğu derinleştireceğini, işbirliğini güçlendireceğini belirtti. Putin, İslam dünyasıyla ilişkilerin önemine vurgu yaptı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Rusya-İslam Dünyası: KazanForum 2026"nın ülkeler ve halklar arasındaki dostluğu derinleştireceğine ve işbirliğini güçlendireceğine inandığını bildirdi.

Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan'ın başkenti Kazan'da düzenlenen, Anadolu Ajansı'nın (AA) Global İletişim Ortağı olduğu forum kapsamında, "Rusya-İslam Dünyası: Stratejik Vizyon Grubu" başlıklı oturum gerçekleştirildi.

Oturumda, Rusya Devlet Başkanı Putin'in gönderdiği tebrik mesajı Rusya Başbakan Yardımcısı Marat Husnullin tarafından okundu.

Mesajında, Kazan'ın Rus ve uluslararası politikacıları, kamu figürlerini, akademisyenleri, ilahiyatçıları, iş liderlerini ve uzmanları bir araya getirdiğine değinen Putin, "Forumun, etnik gruplar arası uyum geleneklerinin özenle korunduğu, Rusya'nın dinamik olarak gelişen bir bölgesi olan Tataristan Cumhuriyeti'nde düzenlenmesi semboliktir." diye konuştu.

Putin, İslam'ın dünyanın en büyük dinlerinden biri olduğunu ve Rusya'da çok fazla Müslüman olduğunu ifade ederek, "Milyonlarca vatandaşımız İslam dinine mensup ve ulusal ekonomi, bilim, kültür ve sosyal alanın gelişimine önemli katkılar sağlamaktadır. Tüm İslam devletleriyle dostane ilişkilerimizi derinleştirmeye kararlıyız." dedi.

Rusya'nın uluslararası alanda aktif olarak işbirliği yaptığını ve enerji, sanayi, bilişim teknolojisi, inşaat, tarım, finans, eğitim, sağlık, turizm ve diğer birçok sektörde umut vadeden projeleri birlikte hayata geçirdiğini aktaran Putin, "Rusya, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın çalışmalarına gözlemci devlet olarak katılmaktadır. Konuksever Kazan, Teşkilat tarafından bu yıl İslam dünyasının Kültür Başkenti olarak belirlenmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Putin, KazanForum'da yapılacak görüşmelerin verimli ve başarılı geçmesini dileyerek, "Forumun her zaman olduğu gibi anlamlı sonuçlar doğuracağına ve ülkelerimiz ve halklarımız arasında karşılıklı yarar sağlayan işbirliği için yeni ufuklar açacağına eminim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Hümeyra Ayaz
