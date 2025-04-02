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Putin, Goldman Sachs'ın Rus Hisselerinin Satışını Onayladı

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Goldman Sachs'ın bazı Rus şirketlerdeki hisselerinin Balchug Capital tarafından satın alınmasına onay verdi. Bu satışa onay verilen şirketler arasında Inter RAO, Gazprom ve Lukoil gibi büyük firmalar bulunuyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Goldman Sachs'ın bazı Rus şirketlerdeki hisselerinin Balchug Capital adlı şirket tarafından satın alınmasını onayladı.

Putin'in onayladığı kararname, ülkenin yasal bilgi sisteminde yayımlandı.

Buna göre, Goldman Sachs'ın bazı Rus şirketlerdeki hisselerinin Balchug Capital adlı şirket tarafından satın alınmasına izin verildi.

Goldman Sachs'ın hisselerinin satışına onay verilen şirketler arasında, Inter RAO, Gazprom, Rosneft, Surgutneftegaz, Novatek, NLMK, Rostelecom, Tatneft ve Lukoil bulunuyor.

Putin, Goldman Sachs'ın ülkedeki iştirakinin Ermenistan merkezli Balchug Capital tarafından satın alınmasını da 31 Ocak'ta onaylamıştı.

Rusya Merkez Bankası, Goldman Sachs'ın aracılık lisansını Ağustos 2024'te iptal etmişti. Batılı çok sayıda banka ve finans kurumu Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'daki faaliyetlerini sonlandırmıştı.

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Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Ekonomi
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