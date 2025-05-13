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Putin: Batılı Şirketlerin Dönüşü Yeterli Olmayacak

Putin: Batılı Şirketlerin Dönüşü Yeterli Olmayacak
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus şirketlerinin yeni yaptırımlara hazırlıklı olması gerektiğini belirtirken, Batılı şirketlerin Rusya pazarına dönüşü için özür dilemelerinin yeterli olmayacağını vurguladı. Putin, Rus ekonomisinin büyümesine rağmen yüksek enflasyonun hâlâ önemli bir sorun olduğunu ifade etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus şirketlerinin yeni yaptırımlara hazırlıklı olması gerektiğini belirterek, "Batılı şirketlerin Rusya'ya dönmek için özür dilemeleri yeterli olmayacak." dedi.

Putin, başkent Moskova'da "Delovaya Rossiya" adlı kuruluşun yetkilileriyle düzenlenen toplantıda konuştu.

Rus ekonomisinin, dış baskılara rağmen geçen yıl yüzde 4,3 büyüdüğüne işaret eden Putin, yüksek enflasyon oranının ise temel sorunlardan biri olmaya devam ettiğini ifade etti.

Putin, ekonomiyi durdurmadan enflasyonu yavaşlatmanın kolay bir görev olmadığını belirterek, "Yumuşak inişin sağlanması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Yeni olası yaptırımlardan korkulmasına gerek olmadığını vurgulayan Putin, "Korkmaya başlayan hemen kaybeder. Olabilecekleri anlamak ise kesinlikle gereklidir. Olabileceklere karşı hazırlıklı olmalıyız." dedi.

Putin, Batılı şirketlerin Rus pazarına olası dönüşüne ilişkin, Rusya'nın çıkarlarına uygun olmayan şirketlerin pazara girmesine tekrar izin vermeyeceğini söyledi.

Rusya aleyhine faaliyetlerde bulunan şirketlere farklı yaklaşılması gerektiğini savunan Putin, "Batılı şirketlerin Rusya'ya dönmek için özür dilemeleri yeterli olmayacak." diye konuştu.

Ukrayna'da devam eden çatışmalara ilişkin de değerlendirmede bulunan Putin, her ay yaklaşık 50 ila 60 bin kişinin gönüllü olarak Rus ordusuyla sözleşme imzaladığını belirtti.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Ekonomi
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