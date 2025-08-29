Putin, Air Liquide'in Rus Varlıklarını Yerel Şirkete Devretti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa merkezli sanayi şirketi Air Liquide'in Rusya'daki varlıklarını geçici olarak M-Logistika isimli yerel bir şirkete devrederek, daha önceki yaptırımlar sonucunda kayyum atama uygulamasını sürdürdü.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'da faaliyet gösteren Fransa merkezli Air Liquide'in ülkedeki varlıklarını yerel bir şirkete devretti.

Putin tarafından imzalanan kararnameye göre, Fransa merkezli sanayi şirketi Air Liquide'in Rusya'daki varlıkları "geçici" olarak Rus şirketi M-Logistika tarafından işletilecek.

Merkezi Fransa'da bulunan Air Liquide, dünyanın önde gelen endüstriyel gaz tedarikçileri arasında yer alıyor.

Rusya'da daha önce de yaptırımlara karşılık olarak bazı Batılı şirketlerin varlıklarına kayyum atanmış veya yerel şirketlere devredilmişti.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Ekonomi
Mahkeme 12 yılda karar verdi, haberi alan köylüler havaya uçtu

Mahkeme 12 yılda karar verdi, haberi alan köylüler havaya uçtu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe ile anlaşan Kerem'den Galatasaraylıları kızdıracak hamle

Fenerbahçe ile anlaşan Kerem'den Galatasaraylıları kızdıracak hamle
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.