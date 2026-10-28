PulseSystech, Enerjim Sensin programında 2 milyon liralık ödülle birinci oldu

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ve Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (Elder) işbirliğiyle düzenlenen Enerjim Sensin Hızlandırma Programı'nda, enerji sektörüne yönelik yenilikçi ve teknoloji odaklı projeleriyle öne çıkan 3 girişime toplam 4 milyon lira ödül verildi.

Elektrik Dağıtım Sektöründe I. İnovasyon, Yaygınlaştırma ve Girişimci Günleri kapsamında gerçekleştirilen ödül töreninde, 218 başvuru arasından finale kalmaya hak kazanan 20 girişimin projeleri değerlendirildi.

Değerlendirme sonucunda PulseSystech, 2 milyon liralık ödülle birinci, At-Ak 1 milyon 250 bin liralık ödülle ikinci, VoltGuard ise 750 bin liralık ödülle üçüncü oldu. Böylece dereceye giren girişimlere Elder Özel Ödülü kapsamında toplam 4 milyon lira nakit ödül verildi.

Elder Genel Sekreteri Fakir Hüseyin Erdoğan, programda yaptığı konuşmada, sanayi, ulaşım, ısıtma ve soğutma ile dijital teknolojilerde artan elektrifikasyonun yanı sıra yenilenebilir enerji ve depolama sistemlerinin yaygınlaşmasının, enerji ekosistemini çok aktörlü bir yapıya dönüştürdüğünü söyledi.

Erdoğan, bu durumun elektrik dağıtım sektöründe kapsamlı bir dönüşümü gerekli kıldığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz bu dönüşümü Dağıtım 2.0 adı altında tanımlıyoruz. Hedefimiz, elektrik dağıtım şirketlerinin şebeke işletmecisinden sistem işletmecisine dönüşmeleri. Bir başka ifadeyle, elektriği tüketicilere ulaştıran bir şebekeyi işletmekten üretimin ve tüketimin anlık olarak izlendiği, çift yönlü enerji akışlarının yönetilebildiği, veriye dayalı kararların alındığı ve çok boyutlu planların yapıldığı, akıllı, esnek ve dayanıklı bir mimari üzerinde şekillenen sistemi işletmek. Bütün bunları yalnızca yeni hatlar, trafolar ve geleneksel ekipmanlarla gerçekleştiremeyiz. Yeni yazılımlara, farklı malzemelere, sensörlere, veri analitiğine, yapay zeka uygulamalarına ve belki de bugün henüz yaygın biçimde kullanılmayan teknolojilere ihtiyacımız var."

Erdoğan, elektrik dağıtım sektörünün Türkiye'nin 81 ilinde, dörtte üçü atmosferik koşullara açık olan 1,6 milyon kilometrenin üzerinde hattı işlettiğine işaret ederek, "Her yerin özellikleri, zorlukları, ihtiyaçları birbirinden farklı. Bu farklılıkları anlamlandırmak, yönetmek, zor da olsa bizim işimiz. Zoru kolaylaştıracak çözümleri geliştirmek de hepimizin, ama en çok hayallerinin peşinde koşan girişimcilerimizin, teknoloji geliştiricilerimizin işi." dedi.

Antalya'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Elder olarak Türkiye'nin elektrik dağıtım sektörünü temsil edeceklerini belirten Erdoğan, üyesi oldukları Utilities for Net Zero Alliance (UNEZA) ile 10 Kasım'daki Enerji ve Ulaştırma tematik günü kapsamında enerji dönüşümünde şebekelerin rolü, yatırım ihtiyaçları ve uluslararası işbirliklerinin ele alınacağı bir yan etkinlik düzenlemeyi planladıklarını bildirdi.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ARI Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Attila Dikbaş da bünyelerinde enerji alanında faaliyet gösteren firmaların 232 onaylı AR-GE projesi bulunduğunu ifade ederek, bu projelerin enerji verimliliği, batarya ve enerji depolama, güneş ve rüzgar enerjisi, şebeke ve dağıtım teknolojileri ile şarj altyapısı gibi alanları kapsadığını söyledi.

Dikbaş, İTÜ ARI Teknokent'te geliştirilen teknolojilerin uluslararası pazarlarda karşılık bulmasını ve girişimlerin küresel ölçekte büyümesini hedeflediklerini vurgulayarak, "Bizim hedefimiz, enerji alanında araştırma yapan, teknoloji geliştiren ve bu teknolojiyi dünyaya sunabilen girişimlerin çoğalması. Akademinin bilgi birikimini, sektörün deneyimini ve yatırımın sağladığı büyüme olanaklarını aynı hedef etrafında buluşturmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

EPDK Enerji Dönüşüm Dairesi Başkanlığı AR-GE ve Dijital Dönüşüm Grup Başkanı Serkan Doğan ise elektrik dağıtım şirketlerinin sektördeki ihtiyaçların belirlenmesinde önemli rol oynadığının altını çizerek, girişimcilerden bu ihtiyaçlara yönelik çözüm üretebilecek fikirler geliştirmelerini, söz konusu fikirleri doğrulanabilir ve güvenilir verilerle modellemelerini ve ticarileştirilip yaygınlaştırılabilecek projelere dönüştürmelerini beklediklerini ifade etti.

Doğan, programın girişimciler ile elektrik dağıtım şirketi çalışanlarını bir araya getirerek sektörde karşılaşılan sorunların değerlendirilmesine ve ortak çözümler geliştirilmesine olanak sağladığına dikkati çekerek, kabul edilen projelerin AR-GE çalışmalarıyla geliştirilerek sektörde yaygınlaştırılabilecek ürünlere dönüştürülebileceğine inandığını kaydetti.

Kaynak: AA