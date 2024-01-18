PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten, 2023'e damga vuran fotoğraflara oy verdi

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi ( Ptt AŞ) Genel Müdürü Hakan Gülten, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ilişkin fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Gülten, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2023 boyunca çektiği fotoğrafları inceleyerek "haber", "çevre-yaşam", "spor", " Gazze : Kanıt" ve " Deprem : Umut" kategorilerinde tercihte bulundu.

"Deprem: Umut" kategorisinde Esra Hacioğlu Karakaya'nın "Madenciler" fotoğrafına oy veren Gülten, "Bu fotoğrafla hatıralarımız canlandı, bizim PTT ekibimiz de bu şekilde çalıştı. Allah bir daha yaşatmasın." dedi.

Gülten, " Gazze : Kanıt" kategorisinde Mustafa Hassona'nın "Veda" adlı fotoğrafını tercih ederek, "Biz fotoğraflara bile bakamıyoruz, oradaki insanlar bunu yaşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Çevre-yaşam" kategorisinde Sidar Can Eren'in "Yoldaş" fotoğrafına oy veren Gülten, fotoğrafın, köy yaşamında hayvanların sıcaklığını ve dostluğunu hissettirdiğini söyledi.

Gülten, "Haber" kategorisinde de Osmancan Gürdoğan'ın "Dolunay ve Akıncı" adlı fotoğrafını tercih ederek, "Fotoğraf, teknolojide nereye geldiğimizi gösteriyor. Karanlıktan aydınlığa çıkıyoruz inşallah." dedi.

"Spor" kategorisinde ise oyunu Ömer Sercan Karkuş'un "Mete'nin Nişanı" isimli fotoğrafından yana kullanan Gülten, "AA'nın fotoğraflarını takip ediyoruz. Özellikle Gazze'de ve deprem zamanında birçok önemli anı, fotoğraflardan takip ettik. Bu yıl oluşturulan iki kategori de insanları duygulandıran kategorilerdi. Bu tarz sanat içeren fotoğraf kareleri bizim için çok önemli." diye konuştu.