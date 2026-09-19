PTT, 2026 Türk Dünyası Turizm Başkenti Ankara pulu ve ilk gün zarfını satışa çıkardı

PTT, 2026 Türk Dünyası Turizm Başkenti Ankara pulu ve ilk gün zarfını satışa çıkardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
PTT AŞ, 2026 Yılı Türk Dünyası Turizm Başkenti Ankara konulu 45 lira bedelli anma pulu ile 90 lira bedelli ilk gün zarfını tedavüle sundu. Ürünler PTT iş yerleri ve www.filateli.gov.tr'de satışa çıkarılırken, Ulus PTT Müdürlüğü'nde ilk gün damgası kullandırılmaya başlandı.
PTT AŞ tarafından, "2026 Yılı Türk Dünyası Turizm Başkenti Ankara" konulu anma pulu ile ilk gün zarfı tedavüle sunuldu.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, 45 lira (78x41 milimetre boyutunda) bedelli anma pulu ile söz konusu pula ait 90 lira bedelli ilk gün zarfı, abone sayısı kadar PTT iş yerlerinde ve PTT AŞ'ye ait "www.filateli.gov.tr" internet adresinde satışa çıkarıldı.
Söz konusu filatelik ürünlerin satışıyla aynı tarihte, PTT 4. Bölge Müdürlüğü Ulus PTT Müdürlüğü/ANKARA adresinde "2026 Yılı Türk Dünyası Turizm Başkenti Ankara 19.09.2026 ANKARA" ibareli ilk gün damgası kullandırılmaya başlandı.