PTT, 2026 Türk Dünyası Turizm Başkenti Ankara pulu ve ilk gün zarfını satışa çıkardı

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PTT AŞ tarafından, "2026 Yılı Türk Dünyası Turizm Başkenti Ankara" konulu anma pulu ile ilk gün zarfı tedavüle sunuldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 45 lira (78x41 milimetre boyutunda) bedelli anma pulu ile söz konusu pula ait 90 lira bedelli ilk gün zarfı, abone sayısı kadar PTT iş yerlerinde ve PTT AŞ'ye ait "www.filateli.gov.tr" internet adresinde satışa çıkarıldı.

Söz konusu filatelik ürünlerin satışıyla aynı tarihte, PTT 4. Bölge Müdürlüğü Ulus PTT Müdürlüğü/ANKARA adresinde "2026 Yılı Türk Dünyası Turizm Başkenti Ankara 19.09.2026 ANKARA" ibareli ilk gün damgası kullandırılmaya başlandı.

Kaynak: AA