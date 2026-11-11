Protez diş bağlantı parçası ithalatında dampin önlemi brüt kilogramla hesaplanacak

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Güney Kore menşeli "protez dişlerin bağlantı parçaları" ithalatında bazı firmalara yönelik dampinge karşı önlem uygulanırken ürünün brüt ağırlığı dikkate alınacak.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Güney Kore menşeli "protez dişlerin bağlantı parçaları" için yürürlüğe konulan dampinge karşı önlem uygulamasında, kilogram başına belirlenen sabit tutarlı önlemlerin hesaplanmasında esas alınan ağırlık ölçütü "brüt kilogram" olarak değiştirildi.

Bu kapsamda ürünün ithalatında belirlenen firmalara brüt kilogram başına 140 ve 320 dolar dampinge karşı önlem uygulanmasına karar verildi.

Kaynak: AA