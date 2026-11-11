Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Protez diş bağlantı parçası ithalatında dampin önlemi brüt kilogramla hesaplanacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ticaret Bakanlığının tebliğ değişikliğiyle Güney Kore menşeli protez diş bağlantı parçaları ithalatında dampinge karşı önlem brüt kilogram üzerinden hesaplanacak. Resmi Gazete'de yürürlüğe giren düzenlemeyle firmalara brüt kilogram başına 140 ve 320 dolar önlem uygulanacak.

Güney Kore menşeli "protez dişlerin bağlantı parçaları" ithalatında bazı firmalara yönelik dampinge karşı önlem uygulanırken ürünün brüt ağırlığı dikkate alınacak.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Güney Kore menşeli "protez dişlerin bağlantı parçaları" için yürürlüğe konulan dampinge karşı önlem uygulamasında, kilogram başına belirlenen sabit tutarlı önlemlerin hesaplanmasında esas alınan ağırlık ölçütü "brüt kilogram" olarak değiştirildi.

Bu kapsamda ürünün ithalatında belirlenen firmalara brüt kilogram başına 140 ve 320 dolar dampinge karşı önlem uygulanmasına karar verildi.

Kaynak: AA
Robert De Niro'nun ikiz çocuklarının annesi Toukie Smith hayatını kaybetti

Robert De Niro'yu yıkan ölüm! İkizlerinin annesi hayatını kaybetti
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Jandarma kimlik kontrolü yaparken, onlar gönüllerince eğlendi

Jandarma kimlik kontrolü yaparken, gönüllerince eğlendiler
Meteoroloji’den birçok il için sağanak uyarısı! İstanbul’da hafta sonuna dikkat

Önce lodos, sonra sağanak! İstanbul'da hava bir anda değişecek
Biden protestocuların hedefinde! Polis 2 kişiyi gözaltına aldı

Biden protestocuların hedefinde! Üzerine süt fırlattılar
Altında dengeler değişti! Fed'den piyasaları sarsan mesaj

Piyasalar güne büyük sürprizle uyandı!
Bu çocuğu şimdi dünya tanıyor! Değeri tam 110 milyon euro

Bu çocuğu şimdi dünya tanıyor

ABD'de büyük hesaplaşma! Kritik oylamadan sürpriz sonuç

Büyük hesaplaşma! Kazanan bakın kim oldu
Apple CEO'su Tim Cook, Kapalıçarşı'dan 18 bin dolara halı aldı

Apple'ın patronu Kapalıçarşı'da paraya kıydı! Tek ürüne servet ödedi