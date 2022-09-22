Prof. Dr. Özgür Demirtaş borsa için seslendi: Yatırımcıyı batıranı 1 günde bulurum

Kısa süre önce bankacılık başta olmak üzere pek çok hisse senedi büyük kazançlar sağlamış, ancak ardından sert düşüşler yaşamıştı. Demirtaş, sosyal medya hesabı üzerinden bu konuylailgili açıklamalarda bulundu.

''YAZACAĞIM BİR KOD, KİMİN KAZANDIĞINI BELİRLER''

Özgür Demirtaş, borsadaki işlemlerin açıklanmasını isteyerek: "Gerekiyorsa isimleri gizleyin, isimler yerine barkod koyun. Kimin küçük yatırımcıyı batırdığını bir günde bulayım Yazacağım kısa bir kod bile kimin Türev piyasasında pozisyonla banka hisselerinden kazandığını belirler" dedi.

''SERMAYA PİYASALARIMIZ NE KADAR ŞEFFAF OLURSA, TÜRKİYE O KADAR GÜÇLÜ OLUR''

Demirtaş sözlerine ''Sermaye piyasalarımız ne kadar şeffaf ve derin olursa. Ne kadar likit ve öngörülebilir olursa Türkiye o kadar güçlü olur. Borsamız küçük, çok daha büyümesi lazım. Şirketlerin çok ciddi elemeden geçtikten sonra halka açılması lazım. Ülke olarak yapabiliriz" diyerek devam etti.

Pazartesi düzenlenen 'borsa zirvesi' sonrasıalınan kararla hükümetin son 12 aydaki piyasa işlemlerinin inceleneceği iddia edilmişti.