Haberler ›› Ekonomi ›› Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Akbank yönetim kurulu üyeliğinden istifa etti

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Akbank yönetim kurulu üyeliğinden istifa etti

Akbank'ta yaşanan yönetim kurulu değişikliği sonrası Prof. Dr. Özgür Demirtaş'ın kovulduğu iddia edildi. Ancak bankanın KAP açıklamasında "Yönetim Kurulu üyesi Sayın Özgür Demirtaş'ın görevinden istifası kabul edilmiştir." denildi. Söz konusu iddialarla ilgili konuşan Demirtaş, "6 yıl boyunca gururla sürdürdüğüm Akbank yönetim kurulu üyeliğinden, işlerimin yoğunluğu nedeni ile kendi isteğimle istifa ettim. Bunun dışında çıkan haberlere itibar etmeyiniz." dedi.